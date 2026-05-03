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03 de maio de 2026 às 08:07

Gabri Veiga com discurso ao estilo de Pote na festa do FC Porto: "Diziam que tínhamos muito medo..."

Na reta final da festa do título do FC Porto, Gabri Veiga teve um discurso a fazer lembrar Pote no Marquês de Pombal, no título do Sporting na época passada, em resposta a Frederico Varandas, que havia dito que Villas-Boas estava com "medo": "Diziam que tínhamos muito medo. Diziam que jogávamos muito pouco. Diziam que para o ano a jogar Champions não vai dar. Diziam que o presidente sabia que não íamos chegar porque era treinador. Mas aqui estamos..."

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