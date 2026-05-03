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03 de maio de 2026 às 08:02

Homenagem marcante: Dragão às escuras, luzes nas bancadas e esposa de Jorge Costa no relvado

Jorge Costa está bem presente na memória de todos e a nação portista faz questão de relmbrá-lo inúmeras vezes nas celebrações do 31.º título nacional. A certa altura, o Estádio do Dragão ficou às escuras, as bancadas iluminaram-se depois com as luzes dos telemóveis e no relvado estava Estela Rito, viúva do eterno capitão dos dragões que partiu no início da temporada.

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