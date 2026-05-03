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03 de maio de 2026 às 08:08

Insulto a Frederico Varandas na reta final da festa do FC Porto: "Vai para o c***"

Na parte final da festa do título do FC Porto, no exterior do Estádio do Dragão, um jogador portista iniciou um cântico sobre Frederico Varandas, com impropério ao presidente do Sporting. No vídeo, não é possível identificar quem proferiu o insulto. Instantes antes, segundo uma imagem de uma transmissão televisiva da RTP, era Pepê quem estava com o microfone.

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