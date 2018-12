A carregar o vídeo ...

Há 26 anos a competir em todo-o-terreno, a piloto esteve no deserto de Merzouga a treinar com a equipa que vai participar no Africa Eco Race.

11:53

