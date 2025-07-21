Sábado – Pense por si

21 de julho de 2025 às 14:09

A nova tendência da ‘Kiss Cam’ nos EUA? Fazer o gesto que o CEO da Astronomer fez quando foi apanhado com colega

Público tem brincado com o momento, após CEO da Astronomer ter sido apanhado abraçado a uma colega de trabalho durante um concerto dos Coldplay.

