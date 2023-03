Há 58 minutos

A entrevista a Márcia Costa. "Até ter 2 anos, o meu filho ia comigo para os estágios da seleção. E nunca houve problema"

Com 33 anos, não pensa em acabar a carreira e para conciliar o basquetebol com a maternidade, contratou uma babysitter para tomar conta do filho, de 3 anos.