22 de janeiro de 2026 às 17:17

A emoção do reencontro entre Ana e ‘Boro’, o cão desaparecido após colisão entre comboios em Espanha

Ana Garcia viaja com o seu cão, ‘Boro’, no momento em que ocorreu o acidente entre dois comboios em Adamus, Córdoba. Dias depois, o animal foi resgatado pelos bombeiros florestais e entregue à dona.

