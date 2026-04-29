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29 de abril de 2026 às 22:43

Vídeo mostra ataques israelitas contra posições do Hezbollah

Imagens divulgadas pelo Hezbollah mostram alegados ataques com drones contra veículos militares israelitas no sul do Líbano, numa altura de forte escalada do conflito na região.

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