20 de fevereiro de 2026 às 12:19

124 detidos em confrontos entre adeptos do Sporting e Benfica chegam ao Campus de Justiça

PSP interveio esta quinta-feira numa rixa entre adeptos de Sporting e Benfica, à margem do dérbi lisboeta de futsal, no Pavilhão João Rocha.

