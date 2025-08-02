Sábado – Pense por si

02 de agosto de 2025 às 14:10

Zelensky deixa flores no local onde morreram 31 pessoas em Kiev após ataque russo

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitou, esta sexta-feira, o local onde um ataque de drones e mísseis russos matou várias pessoas, na passada quinta-feira.

