30 de julho de 2025 às 22:32

Homem morre em ataque russo a empresa na região ucraniana de Kharkiv

Local ficou totalmente destruído.

