Homicídio da menina de 8 anos em Valpaços terá sido premeditado pela madrasta

Mulher de 48 anos foi detida pela PJ de Vila Real depois de ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da criança.

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O diretor da PJ de Vila Real disse esta quinta-feira que o homicídio da menina de 8 anos pela madrasta terá sido premeditado e terá ocorrido num contexto de desavenças entre a mulher e o pai da criança.



PJ investiga o caso Sérgio Lemos

A mulher de 48 anos foi hoje detida pela PJ de Vila Real depois de, durante a madrugada, ter confessado o crime e ter indicado aos polícias o local onde deixou o corpo da menina de 8 anos.

A família vive em Celeirós, concelho de Valpaços, e o crime terá ocorrido na serra da Padrela, já no município vizinho de Vila Pouca de Aguiar.

David Martins explicou que há indícios de que a menina terá sido asfixiada pela madrasta, no entanto advertiu que as causa das morte terão de ser confirmadas pela autópsia ao cadáver.

"Tudo indica que será uma questão de vingança", salientou referindo que o casal estava junto há cerca de cinco anos, com várias separações pelo meio.

Disse ainda que terá havido premeditação, que o crime terá acontecido num contexto de desavenças entre a mulher e o companheiro, e que a situação que terá levado a este desfecho poderá ter acontecido no domingo, aquando da visita de um filho da suspeita, que se encontra institucionalizado por mau comportamento em Bragança.

Acrescentou que, na casa da família, o rapaz terá empurrado a mãe, o padrasto interveio, mas a mulher não terá gostado desta atitude do homem.

Na quarta-feira, segundo o diretor da PJ de Vila Real, a menina apanhou o autocarro para ir para a escola em Carrazedo de Montenegro, onde não chegou a entrar porque a madrasta a foi buscar, levando-a posteriormente para a serra onde terá concretizado o crime.

Junto ao corpo da menina foi encontrada a mochila que levava para a escola.

A investigação da PJ começou depois de o pai da menina ter apresentado queixa no posto da GNR de Carrazedo de Montenegro ao final da tarde de quarta-feira, quando percebeu que a criança não regressou da escola como habitualmente às 18:00.

No decorrer da investigação, os polícias foram já localizar a madrasta na zona de Macedo de Cavaleiros, de onde é originária.

"Acabou por confessar que foi a autora do crime e depois foi localizado o cadáver, o que demorou algumas horas porque nos indicou vários locais", referiu David Martins, concretizando que foi, depois, pelas 05:00, que indicou o local exato na serra da Padrela.

A suspeita vai ser presente na sexta-feira, no Tribunal de Vila Pouca de Aguiar, para aplicação de eventuais medidas de coação.