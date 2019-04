Um vídeo um chimpanzé fêmea a mexer num telemóvel e fazer scroll no Instagram tornou-se viral na última semana. As imagens que mostram o animal a mover-se na rede social com facilidade puseram o Twitter num frenesim, com o vídeo a alcançar milhões de visualizações.

As imagens parecem ser originárias do dono de uma atração na Califórnia conhecida por Myrtle Beach Safari, que abriga vários animais selvagens e realiza visitas públicas.

O video, no entanto, pode ser problemático, notam vários primatologistas. Um deles é a conhecida antropóloga Jane Goodall, que publicou um texto na quinta-feira no seu site Good For All News sobre o caso e que se sente "muito desapontada por ver o comportamento inapropriado que se teve com um chimpanzé juvenil". A cientista sugere ainda que as filmagens ajudam a perpetuar o esquema ilegal de venda de grandes primatas.

Segundo o Instituto Jane Goodall, este é um comportamento de um animal treinado que foi ensinado a ter esta determinada resposta e não um de um selvagem. "Os chimpanzés são animais altamente sociais, muito inteligentes e portadores de emoções complexas como os humanos – é imperativo que os tratemos de forma apropriada e que eles recebem o melhor cuidado possível em ambientes de cativeiro", escreve a primatóloga. "Apresentar os chimpanzés desta forma nas redes socais é perpetuar o comércio ilegal de grandes primatas e, já que não podem ser domesticados, interações com humanos como as mostradas neste vídeo são muito perigosas, bem como danosas do bem-estar do animal".