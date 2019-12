ePaper ou encontre-o nas bancas a 18 de dezembro de 2019.

Comecei por pesquisar qual seria a app mais completa e a Labor of Love era a que ganhava em sites, fóruns e comentários. O design é moderno, a utilização intuitiva, somos guiados por todas as etapas. Começamos por definir a primeira recompensa e até há sugestões (uma massagem do parceiro, um novo par de sapatos) e depois decidimos o número de pontos que teremos de conquistar para lá chegar. De seguida escrevemos a primeira tarefa, os pontos que ela vale e a urgência com que deve ser completada. Por exemplo, aspirar o carro, 10 pontos.É tão fácil preencher os campos todos que me entusiasmei logo e a lista depressa ficou longa: pagar despesas escolares (cinco pontos), levar o lixo (dois), marcar pediatra (cinco), arquivar papéis do escritório (20), passar a ferro 20 peças de roupa (10), limpar o terraço (15) e por aí fora. Orgulhosa deste meu domínio de uma aplicação – era caso para isso, já que sou sempre a última do meu grupo de amigos a aderir a alguma novidade, continuo a carregar para todo o lado uma agenda em papel e resisti ao MBWay até há bem pouco tempo –, pedi ao meu marido que instalasse a Labor of Love. Não conseguiu.A Labor of Love não é a única aplicação do género. Há várias gratuitas e são a versão moderna e interativa dos post-its. Servem simplesmente para fazer listas do que há para tratar e são melhores do que o velhinho papel porque permitem colocar alarmes, definir a urgência ou partilhar entre pessoas (um casal, a família, etc.) as tarefas.