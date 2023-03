Uma viagem de dois minutos em trotinete deixou João em coma

Um acidente de trotinete mudou para sempre a vida de João (nome fictício). Aos 60 anos, um desnível no asfalto fez com que fosse projetado cerca de 14 metros, o que lhe causou um traumatismo cranio-encefálico. "Entrou logo em coma", conta à SÁBADO uma familiar, Ana (nome fictício). Não levava capacete e a sua história é uma das que motivou a associação Novamente, que apoia pais, médicos e amigos de Traumatizados Crânio-Encefálicos, a avançar com uma petição no sentido de obrigar ao uso de proteção quando se anda de trotinete.