A ilha Espalmador, um pequeno ilhéu das Baleares acessível a pé a partir de Formentera, foi vendido por 18 milhões de euros a uma familia do Luxemburgo. Segundo o The Guardian, o governo de Formentera ainda tentou comprar a ilha mas não conseguiu reunir dinheiro suficiente.A família que comprou a ilha, há três anos no mercado, tem consciência das limitações da propriedade, em zona protegida - como a impossibilidade de construção. Assim, a ilha Espalmador será apenas para uso próprio.Os anteriores proprietários, o arquitecto catalão Norman Cinnamond e a irmã Rosy, receberam o ilhéu, de cerca de 1,5 quilómetros quadrados, do avô - que o adquiriu, em 1932, por 252 euros, de acordo com o El Mundo.