Uma cadela tornou-se ama-de-leite de uma pantera na China. Um jardim zoológico em Kunming, na província de Yunnan, fez um apelo de emergência por uma cadela lactante, para ajudar duas panteras recém-nascidas, através da Internet e dos media locais.A mãe das duas crias não conseguiu amamentá-las, o que se pode dever à sua falta de experiência. "Estava deitada de lado depois do parto e ignorou as crias", relatou Huang Song, vice-diretor do jardim zoológico.Infelizmente, uma das crias nasceu muito fraca e morreu na quinta-feira à noite, apesar dos cuidados dos tratadores. "Nasceram de madrugada na quarta-feira. Não podemos interferir com o parto visto que são animais selvagens, por isso pode demorar mais um pouco. A cria estava relativamente fraca. Alimentámo-la com leite em pó para gatos, mas a cria não recuperou", lamentou Huang.Agora, uma cadela bichon frisé de três anos está a ajudar a cria que sobreviveu. O felino é amamentado junto a dois cachorrinhos. "Primeiro, estava muito vigilante, mas devagar aceitou a cria. Não só a amamentou, como também lambeu o seu corpo e ajudou-a a defecar", contou o diretor do jardim zoológico.De acordo com um membro da equipa, outra bichon frise será a segunda mãe temporária da cria e vai amamentá-la durante cerca de três meses. Quando não precisar de ser amamentada, a pequena pantera será devolvida à mãe.