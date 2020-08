Aos domingos, na Musa, o presente da gastronomia é feminino

O futuro da comida é feminino: esta afirmação não fica apenas no ar como uma promessa que nunca mais se concretiza. Pelo menos para Jenifer Duke, que quer provar que o mundo da gastronomia está cheio de mulheres que precisam de visibilidade. O projeto The Future is Female (TripleF), de Jenifer, ocupa a fábrica da Musa, em Marvila, durante o mês de agosto e todos os domingos se destacam cozinheiras e produtoras.

O primeiro evento da TripleF aconteceu em Março do ano passado, no Café Boa Vida, em Lisboa, sem que Jenifer, importadora de vinhos naturais estrangeiros e dona da loja de vinhos Rebel Rebel, percebesse logo no que a sua iniciativa podia tornar-se. "Depois desse primeiro jantar [em que todos os pratos eram feitos por cozinheiras] muita gente me perguntava quando era o próximo?", recorda, junto à sua loja, na Estrela.

O segundo evento veio mais de um ano depois, desta vez com mais propósito, não só para juntar mulheres cujo trabalho Jenifer admirava. "Não é fácil ascender dentro de uma cozinha quando se é mulher e para aquelas que têm os seus projetos independentes e não estão à frente de um restaurante é mais difícil mostrar o seu trabalho". Foi por isto que apostou num grupo de mulheres que cozinham em pop ups ou que mantém pequenas empresas para ocuparem a cozinha da Musa aos domingos de Agosto.



https://www.instagram.com/p/CDJL8HfJpH5/



Os primeiros dois foram dedicados aos tacos de Paulia Loya e aos petiscos também mexicanos de Karla Mañé. Dia 16, Yu Lin Humm vai por a sua ascendência vietnamita em pratos feitos com produtos portugueses; dia 23, Lara Espirito Santo põe em prática a sua experiência em cozinhas de zero desperdício e, no último domingo, é a própria Jenifer Duke a servir cozinha coreana.

"A dada altura alguém me sugeriu ter pelo menos um homem para ter ‘uma perspetiva diferente’. Bem, essa perspectiva é o que estamos sempre a ter", concluiu e assim decidiu levar mais longe ainda a ideia original e provar que a cena gastronómica pode viver de mulheres. Qualquer serviço ligado ao evento - além do que se passa na cozinha - é feito também por mulheres, desde a designer do poster - Henriette Arcelin - ou a das máscaras que se usam por estes dias na Musa - Pippa Wilson -, à musica das Baque Mulher, ou as fornecedoras sobremesas de Juliana Penteado, fermentados de Valentina Amaral e kombucha de Ana Jugen.



A questão da visibilidade das mulheres nos seus ambientes profissionais é importante para Jenifer Duke que vê nisso um catalizador da progressão nas carreiras - quanto mais os seus nomes forem conhecidos e o seu trabalho divulgado, maiores probabilidade de alguém ser contratada ou chamada a participar em novos trabalhos. "Não é muito difícil: se conhece uma mulher cujo trabalho gosta, o seu perfil no instagram já pode ajudar", exemplifica Jeni.

Enquanto Agosto não chega ao fim, esta aficionada dos vinhos vai colecionando pedidos de parcerias e eventos com o carimbo e a curadoria TripleF e enquanto o lucro destes eventos não é avultado, vai apenas sonhando com a criação de uma bolsa de estudo ou de estágio para mulheres na área da gastronomia, no futuro.