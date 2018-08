Daniela Duque, de 34 anos, foi diagnosticada com cancro do colo do útero em estado muito avançado e não tinha dinheiro suficiente para pagar os tratamentos. Porém, a mulher não contava que vídeo que partilhou nas redes sociais se tornasse viral e, a partir dele, conseguir donativos para os tratamentos.

No apelo emocional, Daniela falou sobre os seus "sonhos e projectos de vida" que só poderiam ser concretizados se recebesse fosse para a Alemanha receber alguns tratamentos, para ao quais, a sua família não tinha dinheiro para pagar.

Na quinta-feira, dia 30 de Agosto, Daniela revelou no Facebook que a onda de solidariedade para com o seu caso gerou 80 mil euros, valor que a surpreendeu: "Deste montante não estava à espera... É certo que houve muitos depósitos de montantes avultados, nomeadamente da minha tia materna, do Diogo Piçarra, da amiga Ana Carolina Nogueira do próprio Crédito Agrícola", lê-se na publicação da página Vamos Ajudar a Daniela.



E acrescentou: "Enfim tenho uma fortuna para futuros tratamentos. A minha família não terá que se endividar e vou poder ajudar quem mais precisar como eu, desde centros de investigação, instituições, liga portuguesa contra ao cancro". Para finalizar a mensagem Daniela agradeceu a todos os que contribuíram para a sua causa: "Nunca me vou esquecer de quem me deu a mão. Quero viver para poder ajudar alguém, quero retribuir toda a generosidade".