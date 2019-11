Três escravos “inimigos da humanidade” sobem ao palco no Trindade

Peça de Manuel Pureza, vencedora do Prémio Miguel Rovisco para textos teatrais, promovido pelo INATEL e o Teatro da Trindade, Inimigos da Liberdade junta João Craveiro, Cristóvão Campos e João Vicente no papel de escravos presos a uma pedra enorme, que arrastam - desde sempre ou, pelo menos, desde que se lembram - pelo deserto... até que a pedra encrava e se veem a meio da tarefa, no meio de nenhures, sem perspetivas de a concluir ou, sequer, de sobreviver - e o clima descamba.O que fica depois do medo e da perda da esperança? É a esta questão que a peça, encenada pelo próprio autor na sala-estúdio do Trindade, em Lisboa, procura responder, de quarta a domingo, às 19h, de 27 de novembro a 29 de dezembro. Os bilhetes custam €12.