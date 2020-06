The Vast of Night, ficção científica retro em streaming na Amazon Prime

Há uma modéstia de meios, uma ternura pela TV vintage de género fantástico (The Twilight Zone, Night Gallery, Amazing Stories) e uma energia vocal – as personagens falam pelos cotovelos e fazem-no num naturalismo perfeitamente enformado pela época - que atraem de imediato em The Vast of Night. O pior são os limites dessa simpática ambição.Recusada por uma bateria de festivais de cinema (Cannes, Sundance, TriBeCa, mas também Atenas ou Durban), The Vast of Night foi construindo estima crítica – a longa-metragem é de 2016 – acabando por ser adquirida pela Amazon, que há dias a estreou online.A história parece um projeto de um miúdo chamado Spielberg enquanto ainda vivia no Arizona com os pais, reciclado por um J.J. Abrams de 16 anos e sem cheta: Em 1958, Fay (Sierra McCormick), uma teenager telefonista de PBX (P.S.: de millennials para cima, é favor consultar páginas web de nostalgia pré anos-80) alia-se a Everett (Jake Horowitz), ambicioso locutor e DJ de rádio, quando ambos descobrem um som estranho e inqualificável numa frequência radiofónica. Começam a surgir relatos esparsos de que "há algo no céu" e, após o relato de um veterano do exército que entrara no ar, Everett e Fay estão determinados a descobrir a origem do sinal.Com referências que vão de A Guerra dos Mundos de H.G. Wells (na versão lendária e – também – radiofónica de Orson Welles com o seu Mercury Theatre) à produção original de O Dia Em Que a Terra Parou por Robert Wise, os estreantes Andrew Patterson (realizador), James Montague e Craig W. Sanger (argumentistas) guiam um cast de desconhecidos por Cayuga, uma cidadezinha nos limites do Novo México (Cayuga é novo tributo a Rod Serling, o criador de Twilight Zone, cuja produtora incluía esse nome), em plena Guerra Fria e "terror comunista", numa bobine de diálogos rápidos mas retro, onde se contam histórias mais do que se mostram acontecimentos, como num podcast – esse é o encanto de The Vast of Night.Mas o lo-fi depressa passa a low key, e este terminará num caminho onde deixa de haver asfalto: resta interromper o passo e fitar os céus. Em vez de persistir no mistério, como um bom gravador de cassetes inspiraria, Patterson opta por um clímax onde os meios jamais poderiam corresponder aos fins.Aí, na ausência da imaginação orgânica de um Gareth Edwards em Monsters, tudo desaba. E é pena.Ficção Científica x EUA x 89mCom Jake Horowitz e Sierra McCormickFilme, em streaming: Amazon Prime Video