Teresa Paiva está há dois meses a analisar milhares de respostas sobre o período de confinamento. Não é a única: a médica neurologista coordena, juntamente com Margarida Gaspar de Matos, professora e psicóloga clínica e da saúde, o estudo Covid, Sono, Saúde e Hábitos, que envolve mais de 40 profissionais. Com este estudo já perceberam, por exemplo, que a Covid-19 também alterou a dinâmica dos sonhos dos portugueses. E que quem sonha mais agora não era exatamente quem sonhava mais antes de haver pandemia. Até ao final do ano, as 130 perguntas do inquérito - e respetivas respostas - ainda vão revelar muitas outras descobertas. "Tivemos cerca de 9.500 relatórios e são utilizáveis cerca de 7 mil, porque nem todos os estão completos", diz à SÁBADO. Próximo passo? Teresa Paiva vai tentar perceber o que aconteceu aos médicos; os colegas dedicar-se-ão a outras classes profissionais e temas específicos.



Esta pandemia mudou os sonhos dos portugueses?

Já conseguimos perceber algumas alterações. Por exemplo, em todos os estudos, as mulheres sonham mais do que os homens e isso manteve-se mas, em princípio, os mais velhos também sonham mais que os novos e, com a Covid-19, não foi assim: descobrimos que os adultos sonharam mais do que os jovens e mais do que os velhos. Em absoluto, sonhou-se mais.



Porque é que os adultos passaram a sonhar mais?

Há vários fatores que contribuem para termos mais sonhos e pesadelos, tanto agora, como antes da Covid. Estar sujeito a muito stress e interrupções no trabalho, ser muito multitask, ter muitos conflitos ou grandes responsabilidades, ter um trabalho intelectual ou fisicamente pesado. As pessoas com depressão, ansiedade, irritabilidade, com problemas económicos e mais preocupações também sonham mais. Além disso, os pesadelos relacionam-se com a duração do sono: aumentam nas pessoas que levam mais tempo a adormecer, nas que acordam mais durante a noite, dormem menos ou passam demasiado tempo na cama. Quem está mais dependente das redes sociais ou da televisão, quem tem mais atitudes negativas e horários mais tardios também tem mais sonhos e pesadelos. Outro fator que influencia muito são as comorbidades: quanto mais doenças se tiver, maior o número de sonhos e pesadelos. É por isso que, em princípio, os velhos, como eu, sonham mais que os adultos: geralmente têm mais interrupções no sono, estão mais vezes doentes, ou seja, acumulam várias destes fatores. Com a Covid os adultos passaram a sonhar mais, provavelmente por estarem mais preocupados. É preciso fazer uma ressalva: os mais velhos que responderam estão na casa deles, não estão em lares.



Descobriu outros fatores que possam provocar mais sonhos e pesadelos?

Os erros alimentares aumentam muito os pesadelos. Foi uma descoberta que fizemos com este estudo e que agora vamos analisar em detalhe. Fizemos uma análise da frequência com que se comiam alimentos recomendados e não recomendados pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) e percebemos que quanto menos coisas recomendadas se comiam pior a qualidade do sono e maior o número de pesadelos. E as coisas recomendadas são as frutas, vegetais, laticínios, ovos, frutos secos. Também percebemos que em Portugal muito pouca gente come frutos secos. A importância da alimentação nos pesadelos garantidamente surpreendeu-me.



Quem está bem, dorme bem e sonha menos?

Neste estudo, os valores são muito mais altos para quem tem mais ansiedade e irritabilidade. Para se lembrar de um sonho tem que acordar, por isso quem dorme bem em princípio não sonha. E muitas vezes as pessoas convencem-se que dormem melhor se estiverem mais tempo na cama, o que é muito prejudicial. Quem está mais tempo na cama (desde que se deita até que se levanta) tem geralmente um sono mais superficial, e é aí que se acorda mais. Um adulto não deve estar mais de oito a nove horas na cama, dez horas já aumenta o risco de doenças graves, como a hipertensão e problemas cardiovasculares. O tempo excessivo de cama, se for habitual, é perigoso. As crianças e os adolescentes podem estar muito mais, claro. Quem faz horários tardios - vai para a cama mais tarde e levanta-se mais tarde - também aumenta a probabilidade de ter mais sonhos e pesadelos, porque de manhã tem-se mais sono REM.



Para que servem os sonhos numa situação como a Covid?

Sabe que uma das funções dos sonhos é ensinar-nos a sobreviver. Obviamente a pandemia é um trauma, não é uma coisa boa. Uma pessoa exilada, uma pessoa roubada, irá sonhar com o acontecimento, não de uma forma direta, mas vai revê-lo deformado. Quando sonha que se está a defender de um violador está a fazê-lo num cenário que não tem perigo. É uma situação parecida, mas não exatamente igual, e isso é muito importante para garantir que sobrevivemos. Porque quando está a sonhar está a acionar mecanismos para ultrapassar esse problema. Há pessoas que não conseguem fazer isso e têm sonhos repetitivos. Um bebé, quando nasce, já sonhou in útero com uma série de comportamentos que lhe garantem a sobrevivência: agarrar-se, chorar, no fundo tudo o que leva a que tratemos dele. Depois de nascer faz isso porque no útero sonhou com aqueles comportamentos. Sonhar em tempos de Covid é sonhar com as nossas preocupações para as resolver. Claro que há um limite em que em vez de resolver piora, que são os pesadelos.



Os sobreviventes do 11 de Setembro, por exemplo, sonham mais?

Sonham mais e sonham com o que lhes aconteceu. Não sonharam com o 11 de setembro em direto, mas tiveram sonhos mais vívidos, por exemplo, e isso acontece sempre a seguir a um trauma. Depois, ou os sonhos servem para resolver o trauma ou há um agravamento e tornam-se eles próprios um problema. Sonhos repetitivos ao longo dos anos não são normais.



No geral, os portugueses estão a dormir melhor ou pior desde que a pandemia começou?

Há uns que estão a dormir melhor, outros pior. Em média, efetivamente o sono está cerca de 10% pior, mas não é uma coisa catastrófica. Houve pessoas que melhoraram, principalmente as que estavam sujeitas a muito stress e deixaram de precisar de pôr o despertador, de levar os filhos à escola, de andar no trânsito. O stress faz mal. No geral, as pessoas mais preocupadas, mais deprimidas, com tendência para a catástrofe, pioraram. Nas respostas iniciais há 40% de pessoas que dizem que estavam fartas do confinamento, 15% admitem que fizeram descobertas importantes e 30% garantem que se sentiram bem - é uma percentagem importante. Também houve pessoas que, de repente, tiveram conflitos que não esperavam: 70 pessoas em 5 mil tiveram conflitos e cenas violentas.



Já analisaram grupos específicos da população?

O estudo tem mais de 3 mil respostas de médicos, 1.500 de enfermeiros, cerca de 180 de bombeiros, além de professores, psicólogos, dentistas, pessoal da aviação e de cabine. Temos também cerca de 100 respostas de emigrantes portugueses pelo mundo fora. Vamos estar a analisar respostas até ao fim do ano, mas já percebemos, por exemplo, que os médicos sofreram mais em muitos aspectos, em alguns casos até mais do que os doentes de sono.



E nos doentes que já tinham problemas de sono?

Nos doentes com insónia houve mais que pioraram, já nos que têm apneia do sono, muitos sentiram-se melhor - provavelmente porque têm menos stress, sentem-se mais apoiados, mas ainda não analisámos isso.



Os horários de sono alteraram-se?

Em algumas pessoas os horários de sono alteraram-se muito e tornaram-se mais tardios. Em certa medida, o jet lag social - a diferença entre o sono durante a semana e o sono do fim-de-semana - até diminuiu. Mas também há pessoas que, como têm medo de tudo, vão para a cama às sete da tarde. Ir para a cama cedo demais é muitas vezes um sinal de depressão ou de insónia, as pessoas deitam-se para tentar não pensar no assunto.



Continuou a fazer consultas durante a pandemia?

Fiz consultas durante toda a pandemia. Tive poucos doentes que estavam fartos ou com grande ansiedade, mas atendi pessoas mais velhas muito preocupadas, porque têm medo de ter que ir para um hospital e não serem atendidas. A maior parte dos meus doentes antigos, até agora, está bem. O que comecei a receber foram doentes que tiveram Covid. E isso é uma chatice. Tiveram a doença de forma ligeira, mas relatam dores de cabeça que não passam, fadiga persistente e incapacidade de trabalhar.



Quem aguenta melhor, os mais velhos ou os mais novos?

Os mais novos aguentam pior. Ainda há dois ou três dias tive um doente que se queixava porque não pode estar com os amigos, não pode ir a discotecas. Os mais velhos até estão razoavelmente bem. Agora, estar num lar deve ser uma coisa terrível. Os lares tiveram tempo suficiente para perceber que tinham que tomar cuidado e não tomaram. Há alguma responsabilidade aí, não é só o Estado que tem que lhes dizer como fazer. E isto não tem acontecido só em instituições pobres.



Com a pandemia a prolongar-se no tempo, vai ser mais difícil ter pensamentos otimistas?

As atitudes otimistas que houve até agora não vão existir mais para a frente, vai ser completamente diferente. Uma coisa foi a paragem momentânea, que em alguns casos reduziu o nível de stress, de ansiedade e de loucura de trabalho que nós tínhamos. Houve efetivamente apoios governamentais para muita gente e isso colmatou muitas situações que seriam catastróficas se não tivesse sido assim. A partir de agora há fatores diferentes. O primeiro é a duração excessiva do problema, que passou a ser crónico em vez de agudo: começámos em março a pensar que a pandemia acabava no verão e já se fala na terceira vaga. E a duração no tempo é um problema sério, porque os problemas económicos vão-se tornar cada vez mais prementes e os fatores económicos são um fator importante para a escala de calamidade. Quando fizemos o estudo, em média as pessoas ainda achavam que tinham poucos problemas económicos, mas isto vai piorar bastante. Por outro lado, os problemas são mundiais, não são nacionais, o que também tem vantagens: estamos todos no mesmo barco. E sabemos isso.