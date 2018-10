O mundo do futebol está de luto após a morte de Vichai Srivaddhanaprabha, o dono do Leicester, vítima de uma queda de helicóptero junto ao estádio do clube.

O mundo do futebol está de luto após a morte de Vichai Srivaddhanaprabha, o dono do Leicester, que morreu numa queda de helicóptero junto ao estádio. Numa mensagem emotiva partilhada nas redes sociais, Top Aiyawatt Srivaddhanaprabha, vice-presidente do clube e filho de Vichai, abordou o assunto: "Ele foi o meu mentor e o meu modelo."



"Gostaria de agradecer a todas as pessoas do fundo do meu coração pelo apoio. O que aconteceu fez-me aperceber quão importante era o meu pai para tantas pessoas pelo mundo fora e estou tocado como tantas pessoas o mantiveram próximo do seu coração", começa por escrever.



"Durante um longo período, o meu pai ensinou a ser forte e tomar conta da minha família. Ele tinha uma forma de me ensinar sobre a vida e sobre o trabalho sem o fazer parecer uma lição. Ele foi o meu mentor e o meu modelo", continuou. "Hoje herdei o legado de continuar a sua obra e farei tudo o que conseguir para perpetuar a sua visão e sonhos", afiançou, deixando depois um voto de saudades pelo seu pai.



Recorde-se que Vichai foi um dos cinco ocupantes do helicóptero que caiu num parque de estacionamento contíguo ao King Power Stadium, após um jogo do campeonato inglês de futebol com o West Ham, em Leicester. No dia seguinte à tragédia, muitos adeptos prestaram a sua homenagem à entrada do recinto, deixando ramos de flores, cachecóis e velas a um dos homens que levou o clube a fazer história, vencendo a Premier League.