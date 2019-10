Em três meses o ódio entre duas etnias provocou a morte de mais de 800 mil pessoas no Ruanda, em 1994. Mas durante a carnificina houve quem não tenha cedido à violência, incitada pelo governo, e tenha salvado a vida de amigos e vizinhos da etnia rival. Porquê? A pergunta deve ter sido feita diversas vezes por Steven Spielberg, o realizador do filme A Lista de Schindler, e para obter uma resposta o norte-americano produziu a série documental Why We Hate (porque odiamos, em português) através da sua produtora Amblin Entertainment. A série de seis episódios, produzida em parceria com a Jigsaw Productions, estreia no próximo dia 13 de outubro, no Discovery Channel.Para explicar a origem do ódio e perceber se há forma de o superar, na série entrevistaram vários cientistas. "O que achei mais interessante foi perceber que os nossos cérebros não acompanharam a forma como vivemos", explica à SÁBADO a co-realizadora da série, Geeta Gandbhir, vencedora de dois Emmys, os prémios de televisão norte-americanos.