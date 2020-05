Sequela de Chama-me Pelo Teu Nome já chegou às livrarias

No Verão de 1983, numa casa do século XVII na Lombardia, Elio é o filho de 17 anos de uma tradutora de alemão e de um catedrático de cultura greco-romana. Quando o assistente do pai, Oliver, de 24 anos, ali chega para completar a escrita da sua tese, o verão dos dois transforma-se numa estação a mais, aquela que ditará o verdadeiro início da vida de ambos. Chama-me Pelo Teu Nome, segundo livro de André Aciman, levou dez anos a chegar ao cinema – mas, quando o fez, no festival de Sundance, arrebatou todos quantos o viram. De imediato, começou a falar-se de uma sequela. Encontra-me é essa sequela.

Estávamos em 2017 quando o realizador Luca Guadagnino e os atores Timothée Chalamet, que interpretou o papel de Elio, e Armie Hammer, que foi Oliver, elevaram o livro de Aciman ao estatuto de obra-prima (acabariam por arrecadar um Óscar de Melhor Argumento Adaptado em 2018). O escritor, porém, seria surpreendido. "Não fui a Sundance porque achei que acabaria por ver o filme na televisão", contou recentemente num podcast do Channel 4 News.

Na noite em que o filme estreou André Aciman recebeu dezenas de mensagens sobre o impacto que Chama-me Pelo Teu Nome estava a causar. "Acabei por ir a Berlim e fiquei estupefacto: o filme tinha captado todo o ambiente do livro, respeitando-o completamente – as cenas que tinham sido retiradas não faziam falta ao filme -; o filme tinha captado todo o lirismo do lugar, das personagens, tinha captado a gentileza do pai [de Elio], estava tudo lá. Era um filme extraordinário."

A discussão sobre se aquela seria uma história de amor ou uma história de amor entre dois homens começou – mas não para Aciman, casado com uma mulher. "Eu escrevi sobre o amor entre dois homens sem me aperceber de que estava a explorar um tabu, porque escrevi sobre esse amor de forma tão simples, harmoniosa e de aceitação que nunca me ocorreu que tivesse de chamar a ela os vilões típicos, as pessoas que matam gays, que os agridem, que os humilham. Eu não queria convidar essas pessoas para esta relação e, para mim, dois homens podem ter uma relação sem se preocupar", disse ao mesmo canal.

Quando o jornalista questiona o realismo daquela história (poderiam aqueles dois homens, um deles a sair da adolescência, apaixonar-se com a conivência dos pais do mais novo?), responde que "aquela história devia ser real", e cita Aristóteles para dizer que a arte não deve ser sobre o que acontece mas sobre o que deve e tem de acontecer.

E o que tem de acontecer tem realmente muita força: com o êxito veio a fama e com a fama a exigência. Encontra-me tinha de ser escrito. Dois anos depois da estreia de Chama-me Pelo Teu Nome, André Aciman lança Encontra-me, que nos leva ao encontro do pai de Elio (que no primeiro livro não tinha nome mas agora conhecemos como Samuel) e ao encontro deste com uma jovem, Miranda, num comboio. Dividido em quatro capítulos, como uma sonata de Beethoven, Encontra-me começa com esse encontro de Samuel com Miranda, mostrando-nos depois Elio a viver em Paris, como pianista, e numa relação com outro homem.

No terceiro capítulo vemos Oliver, casado com uma mulher, a despedir-se de Nova Iorque para voltar a New Hampshire, e a convidar duas pessoas por quem se sente atraído (um homem e uma mulher) para a sua festa de despedida. No quarto capítulo, por fim, entramos no domínio do spoiler – e por isso não revelaremos mais.

Em Encontra-me encontramos a mesma sensualidade, o mesmo desejo e a mesma urgência de Chama-me Pelo Teu Nome, mas também aprofundamos uma ideia que André Aciman persegue: a de que o amor mais interessante não é necessariamente consensual, não é com certeza perfeito e pode, apesar disso, ser eterno.















































André Aciman

Encontra-me

Clube do Autor

€17