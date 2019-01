Foram duas semanas em que Ana Maria Braga, a apresentadora brasileira, e o famoso papagaio Louro José, estiveram de férias, e que o ator português de 39 anos apresentou o Mais Você, com Ana Furtado. O programa é visto por 40 milhões de pessoas e o ator conta à SÁBADO que acordava todos os dias às cinco da manhã.



Ricardo Pereira foi o primeiro estrangeiro a conduzir o programa da Rede Globo, que se estreou em 1999, e que junta culinária, entrevistas, e várias rubricas. Ana Maria Braga é a apresentadora desde a primeira edição. Mas Ricardo sabe que no Carnaval vai estar novamente à frente do Mais Você.



Como correu a experiência?

Esta primeira aventura de substituir a grande Ana Maria Braga e o papagaio Louro José, ao lado da minha querida Ana Furtado, correu super bem. Voltaremos no Carnaval a assumir a condução do Mais Você, a repercussão que tivemos do público foi muito positiva positiva durante este pequeno período. Foi muito gratificante, uma grande responsabilidade, e quero agradecer à direção artística da Globo e à própria Ana Maria Braga pela confiança demonstrada em mim.





Tenho vindo a preparar-me a partir do momento em que recebi o convite, logo no mês de dezembro do ano passado. Comecei por ver todos os programas da Ana Maria Braga, embora quando estou no Brasil veja o programa todos os dias é sempre importante rever e, inclusive, vi programas apresentados por outras duplas que já tinham feito a substituição da apresentadora. Desta forma comecei a perceber um pouco a dinâmica do programa, posicionamentos de câmera, assuntos abordados. Depois o estudo diário dos nossos convidados do dia seguinte, estar muito atento às nossas reuniões pré e pós programa, onde fazemos o balanço do programa e fazemos a preparação dia seguinte. Sem dúvida que estudar muito, estudar em casa afincadamente é uma das peças chave para o sucesso do programa.

Também é muito importante trabalhar a nível físico desde fazer muito desporto, alimentar-me bem, dormir cedo porque acordava por volta das 5 da manhã. Foi um programa que exigiu muita disciplina mas é uma disciplina que é necessária para apresentar o programa com alegria, dinamismo, com conhecimento dos assuntos e dos seus convidados. Quem me conhece sabe que só trabalho assim, com um bom preparo.







Sendo em direto, como lida com os imprevistos? Já lhe aconteceu alguma coisa fora do previsto?

Eu adoro apresentar em direto, ao vivo. Este é um programa que faz as manhãs de milhões de pessoas, não só no Brasil como no resto do mundo, e é normal que algumas coisas por vezes falhem como não estar a ouvir emissão, perder o contacto com a régie… podem acontecer mil e uma coisas mas é essa a beleza do programa ao vivo porque, tecnicamente alguma coisa pode falhar mas também tem a parte natural de apresentar um programa orgânico em que o espetador vê que o programa está a ser feito para ele, ao minuto. Correu muito bem, sem falhas e, caso acontecesse alguma coisa é um programa que está preparado, e nós apresentadores também, para continuar a emissão e levar o melhor produto possível a casa de todos os espectadores.



Teve poder de decisão nos convidados? Se sim, quem é que convidou?

A organização dos convidados faz parte da responsabilidade de uma grande equipa de produção e direção que está por trás do programa ‘Mais Você’. Claro que podemos sugerir conteúdos e até outras questões que mostrem outro ponto de vista para debatermos determinada pautas. A nível dos convidados há uma enorme estrutura de pessoas para cada segmento que faz o alinhamento do programa, que percebe que assuntos merecem ser debatidos, assuntos atuais, que convidam artistas ligados à dramaturgia da Globo que estão relacionados com algum tema ou que promovem o início ou fim do projeto que fazem parte.

São matérias alinhadas e pensadas sempre tendo em conta o momento em que se está a viver no Brasil e no mundo. Janeiro, por exemplo, é o mês de férias e é o mês que as pessoas procuram informações sobre a preparação do ano, sobre gastos, viagens, transportes… são temas que permitem aos apresentadores direcionar a discussão mais para um lado ou para o outro mas sempre com bases em critérios e linhas definidos previamente pela direção artística do programa.



Ana Maria Braga deu-lhe algum conselho?

Ana Maria Braga é uma pessoa que estimo muito. Já tive oportunidade de ser convidado várias vezes do programa é uma pessoa que eu tenho muito orgulho de conhecer no Brasil e que faz parte da história, não só do Mais Você, programa que criou, como da história da televisão brasileira. É uma excelente comunicadora, aprendo muito com ela e obviamente teve o carinho e a gentileza de me deixar umas palavras maravilhosas de força e incentivo para que este desafio fosse superado e fosse desempenhado da melhor forma. A generosidade e o talento da Ana são enormes e só tenho a agradecer por me ter dado esta oportunidade, de estar na sua ‘casinha do amor’, no seu programa, a substitui-la enquanto ela merecidamente descansava. É uma pessoa que guardo no meu coração e que me dá muitos conselhos. É incrível.







O que é mais importante durante um programa da manhã?

É trazer a alegria do começo de dia às pessoas, ter temas interessantes para elas e desenvolvê-los e comunicá-los de uma forma que elas os consigam entender e ajudar de alguma forma.



Como têm reagido as pessoas?

As pessoas reagiram maravilhosamente bem. Recebi milhões de mensagens nas redes sociais, fui abordado na rua a parabenizar-me… houve um acolhimento e uma satisfação geral pela dupla, eu e a Ana Furtado, que pela primeira vez se juntou mas que trouxe muita alegria às manhãs da Globo. Senti muito este carinho do público e a própria Globo também sentiu porque tem um departamento destinado só a receber o feedback do público, através das redes sociais, emails e/ou chamadas telefónicas.

O público ficou muito feliz por nos receber enquanto apresentadores porque obviamente estamos lá para desempenhar um papel mas também para fazer um programa que chegue a casa das pessoas… e as pessoas abriram as suas casas e acolheram-nos muito bem. Já há pedidos para voltarmos ao programa e substituirmos a grande Ana Maria Braga nas próximas férias e, para nós, é extremamente gratificante recebermos este feedback do público porque trabalhamos para eles e quando o público nos acolhe e nos quer bem é muito especial.