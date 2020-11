Ricardo Baptista Leite: “A pobreza é o principal causador de doença”

Depois de "uma década de análise de sistemas de saúde internacionais", Ricardo Baptista Leite faz uma avaliação preocupante do setor em Portugal, apesar de não ser catastrofista. Três diagnósticos: o sistema é pouco descentralizado; está orientado para a quantidade (número de cirurgias, por exemplo), em vez da qualidade; e é puramente reativo (só lida com doentes) em vez de ser ativo (evitar que as pessoas fiquem doentes e com isso poupar recursos).

Acho que deviam ser mais bem remunerados e devia existir um sistema de remuneração que fosse mais orientado por resultados. É uma lógica diferente da visão industrializada. Vou dar um exemplo: um doente com cancro da próstata. Hoje em Portugal é operado e tem uma taxa de sobrevida acima de 90%, ou seja, o que medimos é se morreu ou viveu. Porém, ninguém pergunta se ficou com disfunção erétil, ou com incontinência urinária. Viver é mais do que sobreviver, é ter qualidade de vida. Devíamos estar a medir o que é importante para o doente e aí podemos passar a analisar quem são os profissionais que têm os melhores resultados, que instituições, como podemos criar novos modelos de financiamento em função desses resultados. Podemos criar um suplemento remuneratório para as equipas que passarem de 30% para 80% a percentagem de doentes que ficaram sem disfunção erétil após a cirurgia à próstata. Hoje, os indicadores estão orientados para a doença.



Vou dar o exemplo de uma clínica universitária em Hamburgo, a Martini-Klinik. São especialistas em cancro da próstata e assumiram esses dois indicadores como prioritários. Mudaram todo o procedimento desde a entrada do cliente até um ano após a cirurgia. Fazem uma análise muito mais detalhada do doente, fazem um estudo sobre os tipos de tratamento que têm mais probabilidade de sucesso naquele doente, fazem investimentos em tipos de cirurgias que num primeiro momento podem até ser mais caros. Daí que tenham subido de 30% para 80%.