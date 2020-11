Fazer esqui no meio de Lisboa? Com este simulador é possível

A carregar o vídeo ...

O cenário é assustador para principiantes e até para os esquiadores experimentados. Mas a tecnologia faz a sua magia e aqui raramente alguém cai, garante Carlos Fortunato, dono da recém-inaugurada Ski Academy, junto ao Jardim Zoológico, em Lisboa. Este ginásio é o primeiro no País a ter um simulador de esqui que tanto serve para os atletas olímpicos aperfeiçoarem a técnica, como para quem quer dar as primeiras voltinhas.Sobe-se para a pista, onde estão os esquis que só se mexem de um lado para o outro quando se inclinam os pés para esquerda ou direita. A física e a biomecânica impedem que se caia e reproduzem a sensação de descer uma pista livre ou de slalom. À frente, estão os gráficos com paisagens de neve e até com reproduções de pistas de competição reais - como a dos jogos olímpicos de Sóchi. Carlos somou a este kit uma ventoinha que, além de refrescar o exercício, imita a sensação do vento na cara.Para testar limites, pode começar por uma sessão de 10 minutos (€15); para os confiantes, há de 30 (€45) ou uma hora (€70). O desafio aumenta levando três amigos para uma sessão de grupo, em modo competição.