Os alunos do 12.º ano podem vir a ter uma nova disciplina no próximo ano letivo que tem como objetivo munir os alunos de capacidade para interpretar a história à luz do presente e agir de forma critica e reflexiva, refere a Direção-Geral de Educação (DGE). A cadeira recebeu o nome de História, Culturas e Democracia e destina-se aos cursos de Ciências e Tecnologias, de Ciências Socioeconómicas e de Artes Visuais.



A Reuters lembra que Portugal saiu da ditadura há poucas décadas (mais precisamente em 1974, há 45 anos) e que muitos historiadores ainda consideram que os portugueses não entendem o legado deixado por séculos de colonialismo.



Em declarações à Reuters, Miguel Barros, presidente da Associação de Professores de História explicou: "Portugal ainda pensa em si próprio como "o bom colonizador" e muitos dizem que o racismo não existe aqui, ao mesmo tempo que vemos a extrema-direita crescer e aumentar na Internet o discurso de ódio. E eu quero que os historiadores contradigam essas ideias", disse o criador da disciplina.



"Esta oferta, que partiu do diálogo que temos mantido com os professores de História, é uma resposta à necessidade de valorização do conhecimento histórico e do património enquanto alicerces da identidade e da democracia. Além disto, estrutura-se de uma forma coerente com as finalidades previstas no Perfil dos Alunos: o desenvolvimento de espírito crítico e capacidade de interpretação da realidade sustentado em conhecimento", sublinhou o secretário de Estado da Educação, João Costa.

As aprendizagens essenciais estruturam-se em torno de quatro grandes temas: "A História faz-se com critério"; "Global e Local ("Glocal") e Consciência Patrimonial"; "Passados Dolorosos na História" e, finalmente, "História e tempo Presente". O tema "Passados Dolorosos na História", por exemplo, assenta no pressuposto de que o desconhecimento da realidade histórica pode conduzir à instrumentalização do passado.



Esta disciplina tem causado desconforto em alguns historiadores. O historiador João Pedro Marques, que escreveu extensivamente sobre escravatura, refere que esta disciplina é apenas "uma plataforma para as pessoas politicamente corretas assombrarem o passado deste país e do ocidente".