Reality shows: a humilhação (e a estupidez) numa tv perto de si

Tomemos o caso de Começar do Zero, o novo reality show da TVI, estreado em horário nobre no domingo, dia 17. Enquanto os telespectadores terminavam o cozido que sobrou do almoço ou as nuggets descongeladas para o jantar, nove concorrentes sonhavam cozer o futuro como celebridades instantâneas enquanto congelavam os rabos na tijoleira das respetivas casas.



O conceito é de uma crueldade elementar: durante nove dias, um par de gémeas de Alcântara cuja devoção ao telemóvel totaliza 18 horas e meia diárias, um trio de ex-militares do Montijo (um deles come um quilo de carne e um quilo de arroz por dia, acrescidos de 47 suplementos alimentares, porque tem "um motor V12" no bucho), um duo de amigos sabe-se lá de onde e um casal de Braga com demasiado tempo nas mãos decidem despojar-se de todos os bens básicos - incluindo roupa, comida e uma centelha de bom senso - para os depositar num contentor, que só podem visitar uma vez por dia e de onde é permitido retirar apenas um objeto a cada visita. O objetivo é abocanhar 100 mil euros graças ao exercício de auto-humilhação, ou um utilitário jeitoso para a família? Não. O objetivo é "crescer muito com o desapego", como diz o bracarense Júlio, 43 anos, "doméstico por opção" e, pelo físico que desvela sob dois painéis de contraplacado, necessitado de desapegar-se rapidamente do chocolate escondido lá em casa (os restantes concorrentes, como se tivessem acabado de ler Raymond Carver, falam da importância de uma "vida minimalista"). Júlio acrescenta: "Se servir para provar que conseguimos viver sem coisas supérfluas...", minutos após retirarem 5 televisores, 512 peças de roupa e 4.433 objetos do apartamento do casal para o contentor de serviço a um quilómetro.



José Eduardo Moniz, o guru deste portento, sabe-a toda. Anunciando na imprensa há umas semanas, sem disfarçar o orgulho, a iminente estreia da adaptação do formato da Endemol Shine Iberia (a Endemol é a Exxon Valdez da TV real), Moniz também vendeu o high concept de Stripped - o título original da coisa, de duplo sentido e bastante mais honesto - como entretenimento em forma de alerta à cultura do consumo, mas é o primeiro a perceber que Começar do Zero é tanto uma reflexão sobre o consumismo como o cinema pornográfico é um panfleto nudista contra a confeção de roupa por crianças no Bangladesh.



A reality television é a prenda exibicionista que Deus ofereceu aos voyeuristas, e Começar do Zero existe porque nos brinda com o bingo dos bisbilhoteiros televisivos: ver pessoas nuas e, ao mesmo tempo, a sofrer. Nesse sentido, não há imagem mais poderosa do que a da gémea Marta, 27 anos em pelota, wellness adviser (sic) em fim de estágio para personal trainer, a tremer de frio no soalho vazio do seu apartamento, o corpo enrolado num desespero voluntário que será esquecido no dia seguinte por um bem maior: a celebridade instantânea. Marta, que é praticante de "fisioculturismo", mas não é burra, sabe que, em Portugal como no resto do mundo, existir na TV é existir mais. É viver com melhores hipóteses de emprego, acasalamento e impacto na comunidade. Não há elevador social mais rápido e poderoso do que a televisão (ou que desça com maior velocidade do que ascende).



Começar do Zero é televisão de grau zero mas ainda agora iniciou o seu percurso pedagógico. Quem Quer Casar Com o Meu Filho? (um original da Warner Brothers), também da TVI, e Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, da SIC, entraram na segunda semana de emissão e já despertaram críticas furibundas de grupos de espectadores, movimentos feministas, associações de apoio a vítimas de violência doméstica, figuras públicas e setores vários da "sociedade civil", todos acusando os programas de serem "machistas", "misóginos" e um veículo de "valores retrógrados".



É verdade que mesmo os antepassados ancestrais de um e outro reality show asseguravam alguma paridade no grill televisivo onde tostavam os seus concorrentes. Até o jurássico The Dating Game, show da cadeia generalista norte-americana de sinal aberto ABC, inaugurado a 20 de dezembro de 1965, invertia a lógica razoavelmente bovina dos programas da SIC e da TVI, colocando uma senhora a escolher entre três senhores, que respondiam, atrás de um painel oculto, às perguntas da concorrente, para que esta não fosse influenciada por futilidades como troncos pujantes ou bigodes vistosos. O prémio era um primeiro encontro pago pela produção. The Dating Game tanto acolheu futuras celebridades do calibre de Farrah Fawcett e Steve Martin como apresentou ao mundo Rodney Alcala, um serial-killer do Texas que se distraía a matar pessoas enquanto surgia no ecrã como conversador charmoso, demonstrando de novo que a sociopatia e a psicopatia são parentes próximos (moral da história: nunca confiar em concorrentes de reality shows). Mesmo o inofensivo/infame The Bachelor deu origem a um spin-off no feminino, The Bachelorette, e formatos como os inefáveis Big Brother e Love on Top ou os despudoradíssimos Love in the Wild e Dating Naked colocam homens e mulheres em pé de igualdade face às regras vigentes. Ora, as premissas de Quem Quer Namorar Com o Agricultor? e Quem Quer Casar Com o Meu Filho? são dignas do Conversas em Família de Marcello Caetano filmado por Sá Leão durante uma noite de cocktails de mescal servidos por Zezé Camarinha.



Vamos "compaginar"?

Se, à primeira vista, as concorrentes do Filho parecem saídas de uma rusga policial às quatro da madrugada, os competidores são um friso de fantasias másculas esculpido do breviário de José Vilhena. A ideia de um e outro é ter um grupo de "príncipes encantados", moços de grande desenvoltura, a escolher meninas humildes, asseadas e ansiosas por constituir família para relação séria e duradoira. No caso de Filho, os príncipes são aconselhados pela bruxa da Bela Adormecida, perdão, pelas suas queridas mãezinhas. Em Agricultor, fazem-no sozinhos, o que torna o resultado potencialmente mais desastroso.



É verdade que tanto Filho como Agricultor são um matadouro sexista para ejaculadores precoces. Porém, caso os comparemos com centenas de exemplos (ver Caixa) de reality shows produzidos neste século, a Ocidente como a Oriente, depressa se revelam uma brincadeira de crianças. Os competidores da SIC e da TVI serão os primeiros a comprová-lo: tal como a miudagem em fase de crescimento, as estrelas masculinas destes programas têm problemas crónicos de dentição, mas uma enorme vontade de comer tudo o que lhes aparece à frente (e não é o que estão a pensar).



Quem Quer Casar Com o Meu Filho? e Quem Quer Namorar Com o Agricultor? confirmam o que há muito temíamos sobre o País: o cheque-dentista não está a resultar e os portugueses pensam com o estômago (o que leva à terrível conclusão de que o primeiro problema é provocado pelo segundo). João Neves, por exemplo, 47 anos sem um canino que se veja e guardador de vacas numa herdade alentejana que, segundo a TV Guia, não é dele mas dos patrões que lhe emprestam um casebre sem água ou luz, obrigando-o a visitar o sobreiro do vizinho para as obrigações mais prementes, revela "comer forte" mas estar um "bocadinho baralhado" com tantas candidatas (são 5). Teme que nenhuma delas "compagine" com ele. Para as seduzir, compagina-as a sandes de presunto, ficando de boca aberta - não admira, a moça em causa é enorme - quando Ângel, 45 anos, o surpreende com um poema no meio do mato: "Tenho no peito seios de alfazema/ Barragens de um sentir pleno, completo/ Cultivas-me condições climáticas/ No pomar da fertilidade." Ele só tem tempo para dizer que ela "é uma grande artista, está de parabéns".

Já Ivo, 38 anos, de Vinhais - lamento, mas os testemunhos deste senhor deveriam vir acompanhados de tradução simultânea - chora baba e ranho junto a um charco enquanto explica a Raquel, 27 anos igualmente nutridos, os detalhes d"o poço de porcaria onde me afoguei" quando caiu nas malhas do alcoolismo. O que lhe valeu foi a mãe, dona Zélia, que olha para as concorrentes e remata: "Chicha não lhes falta" (Tem toda a razão). Acresce que não quer "mulheres com filhos ao pé do meu", sentenciando: "mulher que esteja por cima não dá; nós as mulheres temos de estar sempre por baixo" (à beira disto, Neto de Moura é o presidente da ILGA). Apesar de tudo, ao lado de Quem Quer Casar Com o Meu Filho?, Quem Quer Namorar Com o Agricultor? parece o Apostrophes de Bernard Pivot, como se 30 anos de casting e erudição os separassem.



No reality show da TVI, persiste a greve de balanças e de molares, mas a atitude e o ethos são os do Ricardo, 31 anos de deboche em Massamá, técnico de informação de saúde e empresário em nome individual que faz "alguns trabalhos à noite como stripper". Gosta "de andar de barco e de jogar à bola" - está visto, mais uma criança grande - e aprecia as dezenas de quilómetros de tatuagens que as candidatas lhe presenteiam na sublime autoestrada do amor. As mães, essas, querem entregar os filhos "a uma menina que se encarregue de os alimentar" (de novo, pela boca morre o peixe), reiterando, nas entrevistas com as candidatas, que as observam de olhos abertos como veados espantados, as necessidades proteicas dos rebentos: "Ele é um rapaz de muito alimento." Buscam "boas donas de casa e mães de família" para os meninos dos olhos delas, que caracterizam como o maior presente do Universo à condição feminina.

O Iúri, 20 anos, dá aulas de kizomba e avisa logo que "a minha mãe faz grande parte de mim" (será que andou a rever Alien, o 8º Passageiro?). Para as mamãs, se os mongas dos filhos são o céu na terra, elas, as concorrentes, não passam de répteis de sangue frio, piercings nas narinas e um instinto natural para condenar os seus monarcas regentes à praga da subnutrição. O André, 30 anos, ar de quem viu fugir a inteligência e se sentou a contemplar, deliciado, é outro macho excecional: "Sou um bom partido porque homens como eu há poucos (quem poderia resistir à precisão euclidiana?)." A mamã, Isabel, de 61, concorda: "Ele é um biju; foi sempre um menino cinco estrelas, não tenho nada a dizer." Isabel procura "uma menina humilde, asseada, com aqueles dentinhos muito brancos, assim umas maminhas razoáveis e um rabinho que se veja". De faro infalível, fica logo rendida a Sónia, 33 anos, menina humilde de Barcelos que trabalha na Santa Casa e faz uns biscates como atriz porno.



A realidade aumentada

O grande poeta árabe da Palestina, Mahmoud Darwish, escreveu: "Diz-me como viveste o teu sonho em certo sítio/ E eu dir-te-ei quem és/ E agora, enquanto acordas/ recorda se enganaste o teu sonho." Mesmo que o sonho de alguns seja o verdadeiro pesadelo de outros, não se pode negligenciar o poder dos reality shows como máquina de sonhos para uma maioria cada vez menos silenciosa. Os programas de "realidade aumentada" vão tornar-se cada vez mais agressivos, cada vez mais exploratórios, cada vez mais letais. E continuarão a ser o nirvana da fama para vastas faixas de detentores de smartphones: como negar-lhes esse ideário quando o Presidente da nação mais poderosa do mundo granjeou a popularidade necessária à eleição num reality show, The Apprentice, e uma família inteira, as Kardashian, são ícones de moda e - sim - de comportamento, alcançando um valor facial de centenas de milhões de dólares por ser e fazer rigorosamente nada num outro reality show?



No entanto, mesmo quem deseja ignorar o problema deverá compreender que nada existe de real na reality television: ela é tão escrita, produzida, montada, realizada e manipulada como a ficção. Os participantes são reconstruídos como personagens arquetípicas (o tímido, a megera, o conquistador, a pura) e elaboram-se storylines, de acordo com o feedback do público, a que os concorrentes devem obedecer. A diferença é que nos produtos ficcionais todos conhecemos os fios com que se movem as marionetas. Os reality shows são as fake news do entretenimento. Isso não impede que tanto a TVI, desde Big Brother (2000), como a SIC, desde Acorrentados (2001), já tenham produzido e difundido reality shows mais misóginos, machistas e implacáveis com as mulheres (e, já agora, com os homens) do que este infeliz par. A mudança não está na conceção dos reality shows, está na perceção pública da Reality TV. Essa perceção é muito mais aguda em 2019 do que foi.

Quem Quer Casar Com o Meu Filho? e Quem Quer Namorar Com o Agricultor? são quase pueris se comparados com a violência sexista dos comentários no Twitter, o julgamento popular de inúmeras mulheres no Facebook, os piropos vorazes na via pública, as desigualdades salariais, o assédio amistoso de alguns empresários, as decisões judiciais e os acórdãos delirantes de dezenas de juízes (e juízas) responsáveis por (re)avaliar casos de violência doméstica ou o arraial de pancadaria que tantos milhares de relacionamentos continuam a perpetuar. Não é em Quem Quer Casar Com o Meu Filho? ou Quem Quer Namorar Com o Agricultor? que o ar, nauseabundo, abafa. É no País.

Os reality shows são como as drogas duras. A sensação inicial é de prazer, divertimento, aqui e ali de euforia, mas a ressaca e o desespero são inevitáveis. Estudos sérios sobre o tema da Reality TV (é verdade, há estúdios sérios sobre o assunto, da Universidade do Arizona e da Ohio State University) indicam que o comportamento dos espectadores face a um programa do género é semelhante ao dos automobilistas que abrandam para observar um acidente na estrada, em boda macabra entre o alívio de a desgraça estar a acontecer a terceiros e o desejo compulsivo de os ver sofrer. Exagero? Pessimismo antropológico? Na lista dos reality shows com maior audiência da história da televisão, contam-se delícias sádicas como Solitary, produzido pela Fox entre 2006 e 2010, ou Shattered, exibido em 2004 no britânico Channel Four. Em Solitary, os candidatos eram enfiados em celas octogonais onde não existia registo do tempo e a iluminação e a temperatura eram controladas, enquanto se sujeitavam a testes psicológicos e físicos (como ter na boca água com malaguetas ao longo de uma eternidade) cada vez mais exigentes - um dos episódios chamava--se "Quando Todos Ficam Loucos". Shattered popularizou a tortura da privação de sono, forçando os competidores, fechados numa casa, a dormir apenas uma hora diária durante oito dias e obrigando-os a sevícias avulsas, enquanto lhes era retirado dinheiro cada vez que fechavam os olhos por mais de 10 segundos.Há vários subgéneros no interior deste peculiar universo, e um deles é o concurso de talentos - America's Got Talent, o formato reality mais popular dos últimos anos, vive da empatia positiva num quadro aspiracional. Mas os alicerces e o telhado dos reality shows, a mais cruel das "experiências sociológicas" televisivas, vive da empatia negativa e de um exercício cuidadosamente distorcido de ascensão social.