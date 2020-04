Quem foi a primeira milionária dos Estados Unidos?

Chamava-se Sarah Breedlove mas ficou para a História como Madam CJ Walker. Nasceu em 1867, morreu em 1919 e, no entretanto, fez o caminho das pedras, que transformou em jóias. Esta mulher – negra e filha de escravos - criou uma linha de cosméticos que lhe deu a glória e um descanso: era possível ser mulher, negra e mesmo assim bem-sucedida. O Guiness Book of World Records já lhe tinha reconhecido o mérito, agora a Netflix conta-lhe a história.

Com a talentosíssima Octavia Spencer (em 2012, ganhou o Globo de Ouro e o Óscar de Melhor Atriz Secundária no filme As Serviçais) no principal papel, a série inspirou-se no livro escrito por A’Lelia Bundles, tetraneta da empresária. O livro, On Her Own Ground, vende-se na Amazon como sendo "a biografia definitiva" de Madam CJ Walker.





Para criar a série, a Netflix escolheu focar-se na carreira de empresária de CJ Walker, que antes de decidir criar um tónico capilar para mulheres negras era uma simples, porém empenhada, lavadeira. A série mostra-nos assim como a lavadeira se transformou na mulher de negócios mas não nos fala de como a criança que via os pais e os irmãos mais velhos servirem, como escravos, Robert W. Burney na sua Plantação da Paróquia de Madison, se transformou numa adulta cheia de força.

Madam CJ Walker também não fala de como foi para Sarah crescer sem pais (ficou órfã aos sete anos), casar ainda adolescente (aos 14 anos, casou-se com Moses McWilliams, para escapar aos abusos do cunhado, Jesse Powell) e ficar viúva aos 20 (Moses morreu em 1887). Quando a começamos a seguir na série, ela é uma das primeiras migrantes (do sul para o oeste) nos Estados Unidos.







E é nesta altura que conhecemos também o homem que lhe empresta o nome: Charles Joseph Walker. Ele é um publicitário que Sarah conhecera em St. Louis, no Missouri (o casal acabaria por se divorciar em 1912 e Charles acabaria por morrer em 1926). A relação entre os dois ficará para a história como uma relação que a dado momento azeda (estamos em pleno século XXI e ainda é difícil para alguns homens hétero partilharem a vida com mulheres que ganham mais do que eles, o que dizer do início do século XX?) mas, nesta série, é central.

Aliás, a maior crítica feita à minissérie da Netflix até agora é que ela é redutora – que (precisamente) se centra demasiado num dado momento da história de vida de Sarah (o do nascimento da marca de cosmética e a guerra que teve com uma concorrente, Addie Monroe, interpretada por Carmen Ejogo) e descura fases extremamente relevantes para a biografia da empresária.

O seu ativismo e filantropia, por exemplo, são ignorados – e a verdade é que Sarah, já estabelecida como a primeira milionária dos Estados Unidos, tornou-se uma voz ativa junto da comunidade negra dando palestras sobre questões políticas, económicas e sociais em convenções. Por fim, antes de morrer, com 51 anos e uma insuficiência renal que decorreu de um quadro clínico de hipertensão, doou milhões a orfanatos.