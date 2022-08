Quem era Lisa-Maria Kellermayr, a médica cuja morte chocou a Áustria?

Lisa-Maria Kellermayr tinha 36 anos e a sua morte está a chocar a Áustria. A médica defendeu as vacinas e outras medidas para travar a propagação da pandemia de covid-19, o que a tornou um alvo para conspiracionistas e pessoas antivacinas. Foi encontrada morta no dia 29 de julho e as autoridades suspeitam de suicídio.



A médica notificou a polícia sobre abusos e ameaças de que era alvo: algumas delas vieram de elementos de movimentos de extrema-direita já conhecidos das autoridades. Lisa-Maria Kellermayr chegou a dizer que não sentia que as suas queixas eram levadas a sério.



Lisa-Maria Kellermayr nasceu em 1985. Aos 20 anos participou em encontros da comunidade Ecuménica de Taizé em St. Ruprecht, Áustria, e foi aí que descobriu a sua paixão pela medicina, ao salvar uma idosa que sofreu uma paragem cardiorrespiratória.