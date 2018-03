Um acrobata do Cirque du Soleil morreu este domingo após cair durante a sua actuação, avança a Fox News. O artista, cujo nome não foi revelado, morreu depois de ser transportado para o hospital.

O espectáculo, em Tampa, no estado norte-americano da Florida, foi interrompido depois da queda do artista – que caiu no palco quando segurava a corda de pano para a realização do número.

Após a queda, porta-voz do espectáculo informou que o acrobata estava a receber assistência. "O artista recebeu assistência imediatamente. Para que a equipe se concentre na saúde do artista, o resto do espectáculo foi cancelado. Manteremos contacto com o público que comprou os bilhetes para assistir ao espectáculo", garantiu José Boza.