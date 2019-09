Esteve pendurada, durante várias gerações, na porta da cozinha de uma casa em Paris uma obra com 750 anos daquele que é considerado o pai da pintura ocidental: Cimabue . A obra vai ser agora levada a leilão com a licitação base de quatro milhões, mas pode chegar aos seis.A pintura estava em casa de uma senhora de Compiègne, uma cidade nos arredores de Paris e foi pintada por Cenni di Pepo, conhecido como Cimabue (1240-1302), pintor e criador de mosaicos florentino amplamente reconhecido como o pai da pintura ocidental.A pintura é um pequeno painel de álamo com pouco mais de 25x20 centímetros de dimensão e que está a ser intitulada de "Le Christ Moqué" ("O Cristo Ridicularizado"). Segundo o jornal francês Le Monde, este quadro trata-se, possivelmente, de um políptico (um conjunto de quadros, como os painéis de São Vicente de Fora, de Nuno Gonçalves), datado de 1280 e que retrataria as etapas da Paixão de Cristo. Esta crença está assente no facto de serem conhecidas duas outras pinturas que se acredita pertencerem à mesma obra. Uma dessas pinturas está na National Gallery de Londres e outra na Frick Collection de Nova Iorque.A proprietária do quadro tinha mandado avaliá-lo na esperança de o ver reconhecido como um ícone antigo e não sabe como a obra chegou à sua família.A pintura foi submetida a análise de infravermelhos e foi revelado que as marcas deixadas por larvas na moldura de madeira correspondem às encontradas nas outras obras atribuídas ao autor. "A pintura foi feita pela mesma mão", garante o perito Éric Turquin, que já tinha sido responsável pela identificação de um quadro que estava esquecido no sótão de uma casa em Toulouse como sendo de Caravaggio, pintor italiano dos séculos XVI e XVII.A pintura de Cimabue que está atualmente em Londres foi encontrada no final do século XX por um aristocrata britânico que a tinha em casa e que a doou ao estado britânico em 2000.A pequena pintura com mais de 700 anos vai ser levada a leilão em Senlis, França, a 27 de outubro, com uma base de licitação de quatro milhões de euros, mas estima-se que as ofertas possam chegar aos seis milhões.