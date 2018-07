Portugueses vão poupar nas férias

Este ano deverão gastar, em média, cerca de 676€, enquanto que no ano passado o valor chegou aos 950€.

A praia é a primeira escolha. Na preferência da companhia? A família. Já quanto aos pagamentos, praticamente não usam o cartão de crédito - a não ser que estejam fora do país. Soa-lhe familiar?



A descrição é das férias dos portugueses. O sul do país continua a ser o eleito na escolha para passar as férias – 59% dos portugueses continuam a escolher a região enquanto que apenas 25% escolhem o norte e 22% o centro. O bom tempo continua a ser um das razões que mais pesa na escolha e também a paisagem: é que 69% dá preferência à praia, em segundo lugar vem o campo com 30% e logo a cidade com 28%.



Seja em que região ou cenário for a maioria fica dentro de fronteiras, 72% escolhe Portugal como destino. Também se nota outra tendência: há mais gente a optar por ficar em casa - 27% fez essa escolha, contra os 15% registados em 2017.

Quanto à companhia, 88% escolhe passar os dias de lazer com a família nuclear ou alagarda, apenas 14% escolhe fazê-lo com amigos e uma minoria (4%) opta por passar o tempo sozinho.

O Observador Cetelem, publicação que realiza e partilha estudos sobre consumo e comércio, avança com estes e outros números. Também tem conclusões sobre os gastos: os portugueses vão gastar, em média, 676€. É uma diferença significativa para o ano que passou, em que se chegava a uma média de 950€.



Mas a questão dos gastos não é simples – e nem sempre pensada com antecedência. Concluiu-se que 42% dos inquiridos não sabe ainda quanto é que vai gastar. Há ainda mais conclusões sobre os gastos: de que o cartão de crédito não será muito utilizado, por exemplo, dado que a maioria (55%) garante que não vai usar este método de pagamento; só 25% considera a opção, particularmente entre aqueles que vão viajar para fora do país.

Para quem vai para o estrangeiro, as plataformas digitais são as mais utilizadas para fazer reservas (55%), percentagem que cai bastante entre aqueles que passam o tempo de lazer em Portugal (24% usam plataformas digitais).