Trabalhadores do jardim zoológico de Londres conseguiram salvar um pinguim recém-nascido cujo ovo tinha sido acidentalmente partido pelos pais. Depois de perceberem que estava vivo, os tratadores removeram pedaços de casca do corpo do pinguim e colocaram-no numa incubadora.

"Ficámos muito felizes quando começou a pedir comida ao abrir a boca com pequenos ruídos. Foi o primeiro sinal de que provavelmente se iria safar", disse Suzi Hyde, citada pela Reuters.

Rainbow, nome dado pelos tratadores ao recém-nascido, passou as seguintes semanas a ficar mais saudável na incubadora.

"O peso do Rainbow aumentou cerca de 20% a cada dia, está a crescer extremamente rápido", explicou a tratadora.

Agora com um mês, o pinguim deverá ficar ainda mais seis semanas na incubadora. "Os pinguins às vezes tropeçam nos próprios ovos, o que – mesmo que o bebé sobreviva – leva os pais a rejeitar o recém-nascido", disse Hyde.

Graças aos tratadores, o pinguim está saudável e a crescer a cada dia.