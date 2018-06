Faro-Chaves N2 Foto: D.R.

A Estrada 66 nos EUA atravessa transversalmente o país, começando na Califórnia e estendendo-se até ao Illinois. Ao todo são 3.940 quilómetros que inspiraram o escritor Jack Keruouac, que os decompôs em "Pela Estrada Fora". Em Portugal a escala é bem mais pequena, mas é também possível percorrer o país de lés-a-lés sem sair da mesma estrada. Falamos da Estrada Nacional 2 (EN2) que liga Chaves a Faro, um percurso de 738 quilómtros. Pelo caminho ficam centenas de pequenas localidades e algumas paisagens memoráveis. A comida também abunda e pode ser um óptimo plano para as férias, relembra site espanhol dedicado a motoqueiros.Se seguir pela EN2 irá passar por quatro cordilheiras, onze rios e cidades como Faro, Évora ou Coimbra. Pelo caminho ficam ainda pontos de interesse como ruínas romanas como a ponte romana sobre o rio Tâmega em Chaves.A estrada que tinha como objectivo ligar Portugal de lés-a-lés começou a ser construída em 1945, ainda durante a vigência do Estado Novo e foi durante muitos anos uma das vias portuguesas mais importantes, mas que, ao longo do tempo, foi sendo relegada para um segundo plano pela construção de vias rápidas.Hoje em dia a EN2 não será a via preferida dos portugueses no seu dia-a-dia, mas não deixa de ser um troço de grande interesse para quem desejar passar férias, como informa o site espanhol ROM que considera este troço de via como visita obrigatória para motoqueiros.O ROM é ainda definitivo: "Esta Estrada 66 à portuguesa vai criar um turismo de saudade: quem se montar na sua mota e ataque este trajecto não poderá deixar de sentir nostalgia e não resistirá à tentação de visitar uma e outra vez as muitas regiões de Portugal".O site espanhol deixa ainda uma sugestão de trajecto a partir de Chaves, distrito de Vila Real, saindo daí em direcção a Coimbra, onde termina a primeira etapa da viagem. Pelo caminho ficarão Lamego e o Palácio do Buçaco.A segunda etapa parte de Coimbra com direcção a Évora, passando por Góis, Pedrógão e Montemor o Novo até chegar à cidade de Évora, paragem final antes da última etapa.A terceira e última etapa desta viagem é entre Évora e Faro, até chegar ao quilómetro 738 da EN2 onde é possível apreciar as praias algarvias e apanhar sol (caso o tempo o permita).Embora não seja reforçado pelo site, pelo caminho são muitas as iguarias que pode degostar, bem como os vinhos portugueses. Mas já sabe, se for a conduzir, não beba.