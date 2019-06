O professor Jorge Rio Cardoso tem novo livro Uma Nova Escola Para Portugal, da Guerra & Paz, propõe novas soluções para cativar os alunos. Tem ideias tão inovadoras como imitar youtubers. Por exemplo, "fazer um vídeo ou uma flashmod onde o conteúdo será as aprendizagens que estivemos a trabalhar."





O modelo de ensino apela à competição e não coloca o aluno no centro do ensino. Além disso, Jorge Rio Cardoso, autor de livros como Este Ano Vais Ser o Melhor Aluno! Bora Lá? e O Método Ser Bom Aluno ‘Bora Lá? defende que hoje os alunos vão para a escola mais para estar com os amigos do que para aprender. Além disso, Jorge Rio Cardoso explica que "o aluno de hoje necessita de perceber, com clareza, o propósito da sua aprendizagem: para que serve? Que aplicação à realidade?"A nova Escola terá o aluno no centro, ou seja, será o aluno, com a ajuda e supervisão do professor, a procurar o conhecimento. Será assim uma escola onde o aluno se sente necessariamente mais motivado. Será também uma escola que não deixará ninguém para trás. Será uma escola que promoverá e praticará valores de cidadania. A nova escola promoverá um modelo de cooperação e, não tanto, o atual modelo de competição. Para tal, apostará mais na avaliação formativa e menos na avaliação sumativa.Decidi escrever este livro porque, em minha opinião, o ensino, tal como está, não serve os interesses da educação. Fez um diagnóstico, baseado nas centenas de escolas que visitei e os alunos estão completamente à margem da Escola. Acho, por isso, que Portugal precisa de uma nova Escola.Aquilo que tenho observado é que os jovens gostam de estar na escola mais pelo convívio com os seus pares e não tanto pelas aulas que acham aborrecidas, pois pretendem que os alunos ouçam (e mais tarde reproduzam).O aluno de hoje é alguém com atenção fragmentada, ou seja, o seu tempo de atenção é agora menor. É, portanto, com este dado novo que a escola tem de lidar. A pedagogia que adotar terá que ter esta circunstância em consideração.

Hoje, os jovens, em face dos múltiplos estímulos, têm alguma dificuldade em prestar atenção a exposições orais muito demoradas e demonstram até alguma impaciência. Todavia, o aluno estar calado, como acontecia há umas décadas, não significava que estivesse com atenção.

O aluno de hoje necessita de perceber, com clareza, o propósito da sua aprendizagem: para que serve? Que aplicação à realidade? Explicações demasiado teóricas ou abstratas fazem-no alhear-se das aprendizagens.



Como se pode ligar com alunos que têm PHDA? De que forma a escola se deve adaptar?

A primeira questão é perceber se, de facto, o jovem tem PHDA. Na realidade há muitos a serem medicamentados como se tivessem essa patologia e, na verdade, são apenas irrequietos. Eu creio que a escola deverá ser mais motivadora, afastando o medo que o aluno tem de errar. A escola tem de trabalhar um dos maiores capitais que o ser humano possui: a sua imaginação, a sua criatividade.



Diz no livro que "o aluno não está no centro das aprendizagens". Porquê?

Porque se o aluno estivesse no centro das aprendizagens, seria o aluno a descobrir o conhecimento. Aquilo a que assistimos é que tudo se centra no conhecimento que queremos transmitir. E transmitir conhecimento leva-nos ao método expositivo em que o aluno tem um papel passivo de espectador.

Quando o aluno está no centro das aprendizagens ele tem uma motivação completamente diferente já que irá produzir algo único: um texto, um vídeo, um áudio ou outro produto qualquer.



Refere ainda que "o atual sistema vive obcecado com as notas". O que devia ser feito para mudar isso?

Para mudar isto, o sistema devia basear-se mais na avaliação formativa e não tenta na sumativa. O que me interessa que um aluno tenha 20 se não tiver competências essenciais à vida? Devemos na Escola trabalhar competências como: honestidade, solidariedade e respeito pelos outros.

Na avaliação formativa podem trabalhar-se competências vitais: saber trabalhar em grupo, criar empatia ou saber reunir consensos, por exemplo.



Acha que as redes sociais melhoram ou pioram o interesse na escola?

As rede sociais são um dado com que a escola tem de lidar. As redes sociais são atrativas. A escola, na medida em que é uma preparação para a vida, não deve ignorar as redes sociais, pelo contrário.

Dou-lhe um exemplo. Fala-se, criticamente, que os jovens vivem fascinados pelos youtubers, querendo, por vezes, até ser um deles. Então porque não aproveitarmos este facto para lhes propor que trabalhem na escola os conteúdos como se fossem youtubers? No final, farão um vídeo ou uma flashmod onde o conteúdo será as aprendizagens que estivemos a trabalhar.

Este tipo de prática, para além de motivadora, demonstra um profundo respeito pelo aluno. No fundo, estamos a entrar no mundo do jovem para, de acordo com os seus gostos ou preferências, trabalhar aprendizagens que, desta forma, se tornam para ele menos entediantes. A isto chama-se colocar o aluno no centro das aprendizagens.

Considera que os alunos de hoje são resilientes ou estão demasiado habituados a facilidades?

Eu acho que os alunos são resilientes, embora, em termos médios, com menos carências do que alunos dá há décadas. Agora a resiliência do aluno será tanto maior se ele vir um propósito naquilo que está a aprender. Se virmos os jovens de hoje a praticar desporto vemos que têm tanta ou mais resiliência do que os jovens de antigamente.

Agora se lhe propusermos aprendizagens teóricas, desligada da prática, provavelmente a sua resiliência será nula. Aí talvez os alunos tenham hoje menos paciência.



Acha que os professores têm em conta o tipo de aprendizagem de cada aluno? Os visuais, os auditivos, os leitores ou os cinestésicos. É possível adaptar a cada ou não há tempo?

Considero que os professores não têm em conta o tipo de aprendizagem de cada aluno, mas isso não é culpa sua. Para levar à prática os vários tipos de aprendizagem é necessária haver meios pedagógicos testados e validados superiormente. Por outro lado, para que todos estes tipos de meios pedagógicos possam ser efetivados será necessário haver tempo.

Neste campo a formação de professores será essencial. A partilha de práticas pedagógicas entre pares também.





O livro propõe uma nova escola







Sim, claramente. Hoje as escolas podem melhor adaptar-se à sua realidade concreta. Passa-se o mesmo com as medidas de promoção do sucesso escolar. Tratar do sucesso escolar em Beja é necessariamente diferente do que se possa passar noutra localidade. Temos de promover a autonomia das escolas, pois, todas elas, têm especificidades diferentes.Sem dúvida. Uma das formas de sair da sala de aula e abraçar o mundo, isto é, a realidade, passa pelas tecnologias. As tecnologias, desde que bem enquadradas e aplicadas, podem motivar os alunos.