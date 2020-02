Polícia russa não tem medo do Batman e aprendeu-lhe o carro

Um passeio noturno do Batman, a bordo do seu Batmobile, foi interrompido pelas autoridades russas, que não se deixaram intimidar pelo super-herói e lhe apreenderam o carro. Esta podia muito bem ser a história, mas nem este era um Batmobile oficial nem o condutor, de 32 anos, era Bruce Wayne. Mas tudo o resto é verdade.

Tudo aconteceu no passado dia 22 de Fevereiro, em Moscovo, quando as autoridades locais apanharam um automóvel estranho em circulação. Vendo de perto, rapidamente perceberam que se tratava de uma réplica do carro do "Homem Morcego", ainda que sem qualquer tipo de homologação para andar na estrada e, por isso mesmo, sem matrícula.

A somar a tudo isto, e depois de umas medições rápidas, as autoridades ainda tomaram conhecimento de que este Batmobile excedia (e muito!) as normas legais para automóveis que circulam na via público. Como resultado de tudo isto, o veículo foi apreendido e levado para o parque da polícia.

Quanto ao condutor, e apesar da sua identidade não ter sido revelada pelas autoridades, sabe-se que terá sido acusado do incumprimento de várias leis.

Mas afinal que Batmobile é este?

Este modelo impressiona pelo tamanho e também pela execução, já que replica quase na perfeição o Batmobile usado no filme "Batman v Superman", lançado em 2016. Contudo, não são conhecidas quaisquer especificações técnicas, nem mesmo o motor que o alimenta.

Mas apesar da fantástica execução, o que é certo é que não foi suficiente para impressionar as autoridades russas.