O Governo da Holanda quer dar, nos próximos meses, um passo que vai além da eutanásia, que foi legalizada nos Países Baixos desde 2002. O Executivo está a preparar a aprovação de uma pílula de suicídio, a "pílula Drion" – que adotou o nome do homem que lançou a ideia – e é destinada a pessoas com mais de 70 anos, saudáveis ou doentes, e que simplesmente queiram acabar com a vida porque estão "cansadas de viver".Há 40 anos, Huib Drion, juiz do Supremo Tribunal holandês, foi o autor da ideia desta pílula que o Estado deveria colocar à disposição dos cidadãos. Drion morreu tranquilamente de causa natural durante o sono, na sua casa, em Leidem, em 2004, aos 86 anos. O Governo acaba de publicar o primeiro estudo sobre a população a que se dirigiria a pílula do suicídio, que pode ser uma realidade já este ano e não necessitará de prescrição médica. Os liberais progressistas apoiam, enquanto os conservadores têm duvidas e os democratas-cristãos declararam-se contra.Os dados revelam que uma parte das pessoas com mais de 55 anos, apesar de terem saúde, "têm um desejo de morrer consistente e ativo". A sua proporção é apenas de 0,18% das pessoas com essa idade, o que não é significativo. O ministro da Saúde, Hugo de Jonge, acredita que o mais importante a fazer é "tentar devolver o gosto pela vida" a este grupo de holandeses que serão cerca de 10 mil.Em 2002, quando foi aprovada a primeira lei da eutanásia - que é permitida a pessoas com mais de 12 anos que sofram de uma doença qualificada como incurável, que estejam expostas a um sofrimento considerado insuportável – registaram-se 1880 casos. Cinco anos mais tarde ampliaram-se as condições para a aplicar e hoje os números ascendem a quase sete mil pessoas por ano que têm morte assistida pelo próprio sistema de saúde pública, o que equivale a cerca de 20 casos por dia.