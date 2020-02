A fotografia que está a confundir a Internet: vê uma cabra ou um cão?

This really messed with my head for a few minutes before I realised pic.twitter.com/HiFaDG6DCy — Lesley (@dancingfool75) February 3, 2020







Depois do vestido que dividiu a Internet - branco e dourado, ou preto e azul? -, ou da ilusão de ótica com umas (estranhas) pernas, surge agora uma nova fotografia que está a confundir os utilizadores das redes sociais. Publicada no Twitter na segunda-feira, uma imagem do que parece uma estranha cabra - que é, na verdade, um cão - gerou várias reações."Isto realmente mexeu com a minha cabeça durante uns minutos até perceber", escreveu uma utilizadora do Twitter. "Achei que era uma cabra deformada ao início", comentou uma usuária. "Pensei que era uma espécie de monstro cabra", escreveu outro.