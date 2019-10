Piaggio MP3 300 HPE: Enfrentar a cidade sobre três rodas

"Anda de mota?" perguntou Patrick Figueiredo, da loja Moto Spazio, ao jornalista antes de lhe passar para as mãos a chave da nova Piaggio MP3 300. O jornalista até anda, mas apenas nas elétricas partilhadas e com potência equiparada a 50 cc - portanto, scooters seis vezes menos potentes e muito mais leves do que aquela que seria o seu meio de transporte nos dias seguintes.Deveria o jornalista ter ficado preocupado? O responsável da loja abanou a cabeça e disse que não: "Por ter três rodas, as MP3 de 300 cc podem ser conduzidas por quem tiver apenas a carta de condução de carros." A lei que possibilita qualquer encartado na categoria B de conduzir motas até 125 cc é, no caso destes triciclos, alargada até aos 500 cc de potência."E acontece estas motas serem muito mais seguras", acrescentou ainda. E o que Patrick diria a seguir confirmar-se-ia durante o test drive: que os buracos na estrada, as lombas, os carris dos elétricos e outros obstáculos por regra sinónimo de perigo para motociclistas de duas rodas tornam-se relativamente imponentes perante a estabilidade do trio de rodas.Portanto a resposta à pergunta inicial - "sim, mas..." - não tinha razão de ser. Porque a MP3 é tão fácil de conduzir que até o motociclista mais inexperiente não teria problemas de chegar ao seu destino são e salvo.Não é só a roda extra que facilita o seu manejo. São vários os mecanismos de segurança que fazem a MP3 parecer feita para garantir uma transição suave a quem deseja abraçar uma vida a duas rodas - ou neste caso, a três.Há o travão de estacionamento que, como o de mão nos carros, tranca as rodas. Há os bloqueadores de suspensão que fazem a mota aguentar-se de pé, imóvel, sem auxílio de apoios ou de descansos. E há um travão de pé junto ao descanso que que atua sob as três rodas, caso assim se queira - mas o jornalista não quis. Ainda experimentou, mas depressa verificou que está por ser criada uma forma mais intuitiva de abrandar um veículo sobre duas rodas (ou três) do que o apertar das manetes.A MP3 é potente que baste para a cidade (a versão 300 tem 26,2 cavalos) e permite atacar a autoestrada e vias rápidas com segurança, culpa do ABS e da sua dimensão, a impor algum respeito entre automobilistas.Ainda que a nova MP3 seja mais pequena que a versão original de 2006 que fez das motas de três rodas um sucesso de vendas - "há oito anos que é a mota mais vendida em França", revela Patrick - os cuidados a ter são os mesmos. Ela é ágil, mas não deixa de ser pesada - algo que se esquece a fintar o trânsito mas de que somos lembrados à mínima distração. Um sinal vermelho em que o pé demore a ir ao solo ou uma inversão de marcha numa rua inclinada e começa uma sessão de halterofilismo em que o levantar do peso é substituído por um exercício chamado "não deixar cair a mota.""E então, gostou?", perguntou Patrick uns dias depois. O jornalista gostou, sem dúvidas. E custou-lhe devolver a scooter, mas não ficou indiferente ao "perigo"escondido : é que com a Piaggio MP3 300, qualquer um se convence que sabe andar de mota.