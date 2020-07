A proposta da redução do número de alunos por turma, que foi rejeitada em parlamento no passado dia 24 de Junho de 2020, constituía uma das medidas mais desejadas e esperadas pelos pais e professores do nosso país, que há anos se debatem com as dificuldades em proporcionar aos seus filhos e aos seus alunos um ensino de maior qualidade, mais personalizado e com um foco numa relação mais próxima entre os profissionais e as crianças e jovens. Num contexto de pandemia, esta necessidade tornou-se ainda mais premente."

Esperamos que se r Publicar eavalie esta medida da redução de alunos por turma e que exista um investimento financeiro superior, vincado e mais direccionado naquilo que consideramos ser realmente essencial no quotidiano dos alunos, sobretudo num contexto pandémico, que passa por contratar mais professores, por criar mais turmas e por utilizar todas as infra-estruturas que os municípios possam ter para que o ensino presencial possa decorrer a partir de Setembro da melhor maneira possível e para que este não ultrapasse um máximo de 18 alunos por turma, pelo menos no 1ºciclo, com reajustamento do número de alunos aos ciclos seguintes."

O ponto de partida da petição - que conta com 34.474 assinaturas - é simples: 18 alunos por sala. "Num contexto de pandemia, esta necessidade tornou-se ainda mais premente e não faz sentido pedir-se à população que esta pratique o distanciamento social quando o nosso sistema educativo não se prepara para evitar que quase 30 alunos, multiplicados pelas turmas e escolas de norte a sul do país, permaneçam diariamente dentro da mesma sala de aula."A psicóloga Ana Rita Dias decidiu criar a petição Redução do número de alunos por turma a partir de 2020/2021 depois de ter visto a proposta que chegou ao parlamento ser recusada. "Reduzir o número de alunos por turma é uma necessidade de há muitos anos e com a pandemia tornou-se ainda mais importante", diz à SÁBADO. Na petição podemos ler isso mesmo: "A especialista acrescenta que se trata de uma questão de saúde pública e não só. A intenção de redução do número de alunos é benéfica para o ensino e há muito que é defendida por pais e professores. "A pandemia veio mostrar que não é saudável – quer por uma questão de saúde publica – quer questões de saúde mental das crianças e também dos profissionais - ter tantas crianças no mesmo espaço. É uma necessidade de há muito tempo, torna-se mais necessária quando há um receio de contágio e ainda de que sejam tomadas regras mais rígidas no contacto entre as crianças. O que se devia era apostar em menos alunos por turma, mais atividades ao ar livre, tentar que as aulas ou atividades sejam em espaços mais arejados e dessa forma conferir normalidade às brincadeiras das crianças e à interação entre os pares. Manter o número de alunos e fazer com eles não possam estar em interação uns com os outros, cada um na sua carteira, afastados, e de máscara... Estamos a apostar na restrição dos movimentos e em aprendizagens mais rígidas", defende Ana Rita Dias.A psicóloga sublinha que "quantas mais crianças houver por turma, em maior número serão as regras e isso vai ser muito nefasto. Uma ano deste tipo de restrições é suficiente para deixar marcas no desenvolvimento das crianças. Enquanto que, com os adultos não acontece, porque temos personalidade formada." Defende que em vez de se investir dinheiro em computadores e em garantir a hipótese de um ensino misto, devia investir-se em melhorar as condições nas escolas. "Turmas mais pequenas vem conciliar a preocupação com a saúde pública mas também a preocupação com a qualidade do ensino. As crianças aprendem muito com a relação com o adulto, na motivação da aprendigem relacional com os professores, e para isso é necessário um ambiente mais calmo que se encontra em turmas mais pequenas."A petição criada em junho está perto de chegar às 35 mil assinaturas e defende que o ano lectivo de 2020-2021 devia ser diferente. "A psicóloga refere ainda que devíamos seguir o exemplo de outros países que apostam em mais aulas ao ar livre e com menos alunos e deixar de vez um "ensino obsoleto". "Parece-me que é uma questão de prioridades. O nosso país não tem uma mentalidade e uma cultura de apostar na educação." Ana Rita Dias refere que está mudança poderá ser útil noutro tipo de pandemias, porque com menos alunos por turma é menor o risco de propagação.