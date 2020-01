Às vezes a sinceridade é a melhor estratégia. Foi o que pensaram os responsáveis do abrigo de animais do condado de Mitchell, na Carolina do Norte, quando colocaram um anúncio no Facebook para adoção da "pior gata do mundo". O nome dela é Perdita e quando foi recolhida pensava-se que estava doente, "afinal é só idiota"."Conheçam Perdita, a gata que não é para os fracos de coração", pode ler-se na publicação. "Gosta de: ficar a olhar para a nossa alma até que sintamos que não podemos ser felizes outra vez, (...) assustar pessoas, esconder-se em cantos escuros, ser a rainha da casa. (...) Não gosta de: cor de rosa, gatinhos, cães, crianças, as Dixie Chicks, o Natal e abraços."Nas fotos que acompanham a publicação consegue-se perceber que Perdita é o tipo de gato que prefere estar sozinho e longe de qualquer coisa que a incomode. "Está solteira e pronta para ser socialmente incómoda com os humanos que não compreendam o conceito de espaço pessoal", escreveu ainda o abrigo.Perdita ainda está disponnível para adoção, com todos os seus defeitos e feitios.