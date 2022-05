Com 12 anos, o miúdo da Foz adora treinar ténis – é a parte favorita do dia. Segue a tradição de família, mas revela outro talento: culinária. Os doces são a sua especialidade.

Pedro Cerqueira Gomes, o tenista com sotaque do Porto

A sua segunda casa fica no Lawn Tennis Club, na Foz do Douro, perto do mar e do castelo (epicentro da aristocracia portuense). Pais, irmãos, tios e primos sempre aderiram ao desporto de elite – e Pedro segue a tradição. Melhor dizendo, Poka. É assim que o conhecem (diminutivo atribuído pelo irmão, um ano mais velho).