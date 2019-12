Peça de teatro moçambicana incendeia a Culturgest

Criação do encenador português (nascido em Maputo e radicado em França) Victor de Oliveira, Incêndios, adapta uma peça premiada do canadiano de origem libanesa Wajdi Mouawad à realidade moçambicana, onde foi de- senvolvida a versão que na sexta-feira, 13 de dezembro, às 21h, e sábado, 14, às 19h, se apresenta na Culturgest, em Lisboa, com bilhetes a €14.Os moçambicanos David Aguacheiro, no vídeo, Nandele Maguni, na música, e Caldino Perema, no desenho de luz, são cocriadores do trabalho, que reúne 10 atores do país africano, entre os quais Ana Magaia, autêntica estrela teatral, que vale a pena conhecer, a narrar uma história dura, sobre dois irmãos gémeos no rasto da família, despedaçada pela guerra civil.