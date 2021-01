Apenas 60 carros da versão especial Jaguar F-Type Heritage 60 Edition vão ser produzidos em 2021- isto é, a partir da próxima semana - quando se assinalarem as bodas de diamante do Jaguar E-Type, o desportivo que se assemelhava a um avião de caça sem asas que a marca britânica produziu entre 1961 e 1974 - o suficiente para se tornar um dos desportivos mais populares de sempre.Em 1961, a reação do insuspeito Enzo Ferrari (o apelido não engana: é o lendário fundador da Ferrari) ficou para a História: "É o carro mais belo alguma vez construído." A frase foi proferida no Salão Automóvel de Genebra, onde o E-Type se deu a conhecer ao mundo - e o mundo gostou do que viu.Desenhado por um engenheiro aeronáutico (Malcolm Sayer) que se especializara no estudo da aerodinâmica numa época em que o conceito pertencia quase em exclusivo à aviação, o E-Type rompeu com tudo o que a Jaguar tinha posto antes no mercado. Talvez não seja coincidência que o E-Type fosse o primeiro modelo a não ser desenhado pelo próprio cofundador da Jaguar Cars, Sir William Lyons.Com uma linha de cintura baixa, o E-Type apresentava um conceito que juntava um inovador monobloco em aço com um chassi tubular na frente que sustenta o motor V12 com 3.781 de cilindrada e 265 cavalos de potência. Dos testes realizados saiu uma velocidade máxima oficial de 265 km/h, embora hoje se estime que o valor "real" andasse mais perto dos 225 km/h.Na apresentação do E-Type no salão auto de Nova Iorque, no mesmo ano, Frank Sinatra terá dito: "Eu quero este carro e quero-o agora!" Enquanto feliz proprietário deste Jaguar, estava na companhia de ilustres como o guitarrista dos Beatles George Harrison, o ator Tony Curtis ou o lendário futebolista George Best. Até o Museu de Arte Moderna de Nova Iorque (MoMA) cobiçou um, e teve-o, em 1996. A aquisição do E-Type para a sua coleção de arte - apenas a terceira vez que o museu incluiu um carro - demonstra a impacto cultural das suas curvas (e da sua capacidade de as fazer em alta velocidade, acrescente-se).Está apresentado o menino dos anos. O sexagenário cujo legado a Jaguar decidiu celebrar com o novo F-Type Heritage 60 Edition, um modelo inspirado nos anos 60 baseado no F-Type R de 575 cavalos - o mais potente da nova gama lançada em dezembro de 2019. Destaca-se também pela tração integral, amortecedores, barras estabilizadoras e suspensão traseira atualizados para melhorar a condução. Os 575 cavalos são debitados por um motor V8 Supercharged, e pode dizer-se que a performance honra a memória do E-Type: de zero a 100 km/h são apenas 3,7 s, com a velocidade máxima eletronicamente limitada a 300 km/h. Pormenor: de entre as cores possíveis para o Heritage 60 Edition está a Sherwood Green (nas fotos) que a Jaguar não utilizava desde os anos 60."Beneficiámos de um acesso inigualável aos desenhos, códigos de cores e materiais de referência originais, e trabalhámos em parceria com os nossos colegas da Jaguar Classic para criar uma interpretação exclusiva e irresistível para colecionadores do expoente máximo dos desportivos Jaguar", disse Clare Hansen, do departamento (SV Bespoke), responsável pela personalização e acabamentos manuais dos 60 modelos que vão ser colocados à venda em 2021 a partir de €205.375.Quem, podendo, preferir o original terá de desembolsar entre 110 e e 195 mil euros, dependendo do ano de fabrico, do estado de conservação e da vontade do vendedor. Por outro lado, quem preferir o original mas em novo tem boas notícias: as bodas de diamante da Jaguar preveem a produção em 2021 de 12 modelos restaurados dos E-Type dos anos 60.