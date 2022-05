Papa Francisco diz precisar de “um pouco de tequila” para as dores no joelho

Durante a sua última audiência geral, o papa Francisco parou o seu papamóvel na Praça de São Pedro, no Vaticano, e foi questionado por padres mexicanos acerca do problema de saúde que tem nas pernas. Francisco aproveitou para brincar, dizendo que precisava de um "um pouco de tequila" para aliviar as dores que tem no joelho.