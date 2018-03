Quando os pais descobrem que o filho é um rufia

Segundo a psicóloga, há um perfil comum entre os rufias: "Têm falta de confiança, baixa auto -estima e sentem que ao menosprezar os outros passam a ser aceites."



Clara sentiu o mesmo que Ana quando descobriu que aquela rebeldia do filho era mais do que isso. Foi nessa altura que se sentiu culpada por não ter percebido os sinais. Rui, 13 anos, dizia que estava tudo bem quando tentavam falar com ele, portanto, Clara desvalorizava o comportamento mais inquieto. Tudo mudou quando foi chamada à escola. Rui tinha tentado puxar a saia de uma colega. Razão: não obteve a resposta que queria. Como com Dinis, já havia antecedentes. Dava respostas tortas – "não faço", "não mandas em mim" – e insultava os colegas.



O importante é ajudar a criança A mãe nem conseguiu dizer nada ao filho de tão chocada que estava. "Não estava a acreditar. Não consegui dizer-lhe nada, marquei consulta na psicóloga e só aí falei sobre o assunto", conta Clara. "São o tipo de coisas que nunca esperamos", acrescenta. A psicóloga revela que foi através de consultas individuais e de mediação familiar que conseguiu ir trabalhando a auto -estima, não só com as crianças como com os pais.



Para Sónia Seixas, psicóloga e co-autora do livro Plano Bullying, estes comportamentos começam quando saem do pré-escolar. "Têm mais autonomia e menos supervisão", explica. E acrescenta: "O pico de incidência é entre o 2º e o 3º ciclo, por volta dos 12 ou 13 anos." J. P., 10 anos, começou com problemas de agressividade no 5º ano, quando achou que já ninguém podia mandar nele. "Os jovens mais impulsivos e agressivos podem mais facilmente tentar impor a sua vontade. O facto de não serem capazes de se pôr no lugar do outro promove este tipo de comportamentos. Além disso, as relações familiares promovem estes comportamentos, se o ambiente for pouco saudável, com falta de comunicação", diz Tânia Paias, do Portal Bullying, que acompanhou o caso.



Mas afinal a culpa é dos pais? Não é uma resposta fácil. No caso de Rui, o nascimento do irmão complicou tudo: começou a sentir-se de parte. "É importante não acusar os pais, não tentar à força atribuir culpados, mas sim compreender e ajudar aquela criança que está também em sofrimento", diz Raquel Ferreira.



Sónia Seixas concorda: "Primeiro estão as características pessoais da criança, como a personalidade, depois temos as da família (por exemplo, a ausência de regras)." Mas acrescenta que há crianças que têm uma óptima educação em casa e são malcomportadas na escola e vice -versa. Por isso, não se pode pôr tudo no mesmo saco. Factor comum: a comunicação é fundamental quando os pais se deparam com este tipo de situações, que são cada vez mais comuns. Um estudo da Unicef, divulgado em Novembro, revelou que Portugal ocupa o 15º lugar entre os países da Europa e da América do Norte com mais relatos de bullying – à frente até dos Estados Unidos. Por isso, estes comportamentos não podem ser desvalorizados.



Nota: os nomes das mães e das crianças são fictícios.





Choque e vergonha. Foi o que Ana sentiu quando a chamaram à escola do filho, mas não pelos melhores motivos. É que Dinis, de 11 anos, tinha fechado um colega na casa de banho durante um intervalo. Quando o viu, não conseguiu esconder o que sentia: "Estou desiludida contigo, foi muito grave o que fizeste."Não tinha sido a primeira vez que Dinis, que está no 6º ano, tinha tido estes comportamentos. Insultar colegas era um exercício diário. "És mesmo totó", "pareces deficiente a correr" ou "já viste esse cabelo?" eram algumas das frases. Mas esta situação foi a gota de água. Problema: os castigos que os pais lhe davam não estavam a resultar. Por isso, procuraram ajuda profissional. "Uma grande dificuldade destes casos é reconhecer e admitir que se tem um filho com este comportamento e isso nem sempre é um processo fácil", explica à SÁBADO Raquel Ferreira, psicóloga clínica que acompanhou o caso. Ana não foi excepção: "Não foi fácil. Dói admitir que o meu filho foi capaz de fazer isto, mas já passou."Aquela foi a forma de Dinis descarregar a sua frustração pelo divórcio dos pais e até por ter mudado de escola. "Ele não conseguia nomear as emoções, tinha baixa auto -estima e sentia culpa pelo divórcio dos pais. Esses sentimentos, associados à mudança de escola, fez com que descarregasse nos outros a sua frustração", explica a psicóloga. O miúdo tinha esses comportamentos – empurrões, rasteiras – para se sentir "superior, coisa que não sentia em casa". Após algum trabalho em terapia, Dinis desenvolveu estratégias para lidar com a frustração.