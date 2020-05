No dia 12 de abril (domingo de Páscoa), o padre católico Timothy Pelc, de Detroit, Michigan, encontrou uma maneira engenhosa de colocar os paroquianos em contacto com a água benta. Colocou-a dentro de uma pequena pistola de água que disparou na direção das pessoas, que se encontravam dentro de carros. Mais de um mês depois, as fotografias tornaram-se virais e inspiraram memes.Além do distanciamento, Pelc colocou uma máscara, uma viseira e luvas de látex. Nos degraus da igreja, contactou com os fiéis. O padre encontrou esta maneira para abençoar os cestos de Páscoa; contudo, acabou por lançar água às pessoas.Nas redes sociais, foi questionado sobre se não seria perigoso. "Usando uma pistola de água só é necessário enchê-la uma vez, com água intocada, estéril, purificada, que depois o padre abençoou. Para descansar os fiéis, o padre falou com um médico para assegurar que todos os protocolos de segurança eram seguidos", explicou uma pessoa da igreja no Facebook, depois de um comentário a uma fotografia.As fotografias tornaram-se virais e até inspiraram memes, um deles partilhado pela página da paróquia:O padre Timothy confessou ao site BuzzfeedNews estar preocupado com a reação do Vaticano, mas ainda não foi contactado. Recordou que os seus paroquianos têm seguido as regras devido à pandemia de Covid-19 , tendo pendurado em árvores um laço azul por cada vítima mortal da pandemia no estado do Michigan. Serão cerca de cinco mil.